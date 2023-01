Christian Bolaños: ‘Los demás se van a preparar el doble para ganarle al campeón’

Saprissa afina detalles para saltar a la cancha y empezar la defensa del título 37 que logró en el Torneo de Apertura 2022.

El bicampeonato es la meta final de los morados y así lo dejó claro uno de los jugadores con más autoridad para hablar por todo el grupo en el cuadro saprissista.

Christian Bolaños le envió el mensaje a la afición: no solo van a defender el título con todo y buscar el bicampeonato, sino trascender en el plano internacional. Saprissa por haber logrado el cetro del Apertura 2022, clasificó a la nueva Copa Centroamericana Concacaf 2023.

“Acá siempre nos marcamos los objetivos grupales y este año con la particularidad que tendremos juegos internacionales y era importante regresar a eso, donde tiene que estar Saprissa”, dijo Christian en declaraciones que brindó el departamento de prensa de los tibaseños.

Bolaños reconoció que no estuvieron a gusto al ver que el año pasado Saprissa estuvo fuera de los juegos de Concacaf.

“No es sencillo cuando ves otros equipos y tienen esa participación a nivel internacional. El club lo hizo muy bien en el torneo anterior y tenemos esa opción de competir de nuevo en el área, pero eso ya quedó en el pasado. El fútbol no tiene memoria y de parte nuestra los objetivos son esos (bicampeonato y destacar en Concacaf) y ojalá todo salga de la mejor manera para alzar el cetro nuevamente”.

Bolaños aceptó que alcanzar la meta no será sencillo para Saprissa. Expresó que todos los equipos buscarán la forma de derrotarlos.

“Lo principal es no pensar que por haber sido campeones los demás nos van a jugar más fácil, o nos van a tener ese respeto, al contrario, se van a preparar el doble para ganarle al campeón. Entonces debemos dar un poco extra en los entrenamientos, hacer un poco más en la parte física y cuidar esos pequeños detalles que a uno como jugador lo pueden ayudar a mejorar y en lo colectivo el cuerpo técnico se va a ver beneficiado”.

Desde el 2014, o sea hace ocho años, ningún equipo ha logrado obtener un bicampeonato.

“No es sencillo ganar un bicampeonato, pero algunos de nosotros lo hemos logrado; así que no es imposible. La regularidad en el fútbol es importante para conseguir los objetivos, no solo nacionales, sino que Saprissa apunta a hacer buenos papeles en el plano internacional y por qué no regresar a un Mundial de Clubes”, resaltó Bolaños.

Christian cree que la regularidad es parte fundamental para lograr los objetivos finales.

“Cuando hay regularidad, los grupos se conservan y se incorporan pocos jugadores, pero que vienen a ayudar y a aportar su grano de arena, nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Les explicamos lo que es Saprissa y en los partidos se debe poner todo al servicio del grupo para ver si nos metemos en las finales y ganamos el campeonato”.

Christian Bolaños resaltó que de cara al inicio del Torneo de Clausura 2023, volvieron a las prácticas con mucha ilusión y alegría.

“Veo al grupo con muchas ganas, después de unos días de vacaciones de estar con nuestras familias y pasar año nuevo. El plantel ha venido trabajando bien. Cargamos un poco las baterías y regresamos con esa mentalidad ganadora que siempre tiene el equipo”.

Saprissa inicia la defensa de su corona el domingo 15 de enero a las 4 p.m. en partido ante Guanacasteca en el Estadio Ricardo Saprissa.