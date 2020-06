Colin Powell afirma que Trump se ha «apartado» de la Constitución y votará a Biden

Colin Powell, secretario de Estado durante el mandato del republicano George W. Bush, ha acusado al presidente Donald Trump de haberse «apartado» de la Constitución por su postura beligerante ante las protestas por la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo en Mineápolis.

El distanciamiento entre Trump y los conservadores tradicionales del Partido Republicano ha llegado a tal extremo que se especula con que George W. Bush pueda apoyar al demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. De hecho, en la entrevista con la CNN, Powell, secretario de Estado con Bush, ha anunciado que votará por Biden.

«Ciertamente no puedo apoyar de ninguna manera este año al presidente Trump», ha afirmado, y ha revelado que hace cuatro años tampoco votó a favor de Trump, sino que lo hizo por su rival demócrata, Hillary Clinton. Powell se ha mostrado «muy cercano a Joe Biden en asuntos sociales y en política».

En respuesta, Trump ha cargado contra el «sobrevalorado» Powell y ha recordado que es en parte responsable de «meternos en las desastrosas guerras de Oriente Próximo». «¿No dijo Powell que Irak tenía armas de destrucción masiva? No tenían, pero nos llevó a la guerra«, ha apuntado Trump en Twitter.

Colin Powell was a pathetic interview today on Fake News CNN. In his time, he was weak & gave away everything to everybody – so bad for the USA. Also got the “weapons of mass destruction” totally wrong, and you know what that mistake cost us? Sad! Only negative questions asked.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020