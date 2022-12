Combativo lechero encontró en España la motivación para ser protagonista en la Vuelta

Con la misma determinación que se levantaba en las madrugadas, para trabajar en la lechería de su familia, el ciclista Jason Huertas se faja en la carretera para darlo todo este viernes por su equipo Colono Bikestation Clips, en la primera largada Vuelta a Costa Rica Telecable 2022

Jason a sus 24 años fue la gran figura de la primera fracción del giro a la tica, que retornó a las carreteras nacionales, después de dos años, debido a la pandemia de la covid-19, demostrando una gran combatividad, que le generó réditos al quedarse con las camisetas de líder de metas volantes y premios de montaña en una jornada inolvidable para él.

Aunque su compañero Daniel Bonilla fue quien se apropío de la fracción de 199 kilómetros, entre Heredia y Liberia, al ganarle un disputado embalaje al ecuatoriano Marco Tulio Suesca y al panameño Erasmo Archibold, on un tiempo de 4 horas 47 minutos y 45 segundos (4:47:45) , Huertas fue la gran figura con una escapada de más de 117 km de las 199 en disputa.

Bonilla, campeón de la Vuelta del 2019, se dejó la camiseta amarilla y el liderato de la prueba, mientras Huertas, a base de coraje y determinación fue el líder transitorio, hasta que su técnico José Adrián Champu Bonilla le ordenó bajar las revoluciones y esperar al grupo. Al final de la largada terminó en el puesto 12 con un retraso de 4 minutos y 21 segundos del ganador.

“Todos sabemos que la Vuelta a Costa Rica es un evento único y para nuestro equipo es muy importante. En lo personal estoy contento con el triunfo de Daniel y por mi parte me llevo dos camisas, pero lo importante es defender el liderato hasta más no poder, pues es la prioridad en el grupo, más allá de las camisas mías, que es algo secundario”, declaró Huertas.

Con la frente en alto

El pedalistas, quien actualmente es el bicampeón nacional de ruta de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) confesó que su ligamen al mundo de los pedales hizo que no esté tan de lleno metido en la lechería familiar y en los trabajos de campo en su natal Zarcero, pero se siente orgulloso de sus raíces y todo lo que alcanzó en el ciclismo.

“Al igual que en la vida o en el ciclismo, uno debe trabajar muy fuerte para alcanzar sus cosas, nunca hay que agüevarse, siempre hay que tirar para adelante siempre. El trabajo de campo es muy duro, pero fue una bonita experiencia, donde me di cuenta que solo siendo responsable se alcanzan las metas y así lo estamos demostrando en este deporte”, recalcó Huertas.

El corredor de Las Brisas de Zarcero, relató que el trabajo de campo le dejó grandes enseñanzas y el aprendizaje de lidiar con las vacas o todo lo referente a la siembra y recolección de verduras, pero su pasión por el ciclismo es más grande e incluso lo llevó a correr en España está temporada.

En el Viejo continente corrió este año para el equipo Ulevel Safir Fruits, con la cual ganó el Trofeu Social Festes Carlet, prueba de un dia así, como una etapa de la la Vuelta al Montsiá, ambas en Cataluña y el Trofeo de San Lorenzo en Huesca, España, demostrando ser un corredor competitivo y de gran ambición, tal y como lo demostró este viernes en el giro a la tica.

“Es cierto que mi carrera deportiva ha estado complicada siempre, pero nunca he bajado la cabeza. Esa actitud es la que me ayudó siempre a salir adelante, Pese a todo siempre tiré para adelante, con la cabeza en alto y creo que eso es lo que nos da el regalo de estar aquí en la Vuelta y alcanzar los objetivos del equipo, tal y como me sucedió en España esta temporada donde gané varios eventos”, dijo Huertas.

La segunda etapa de la Vuelta se correrá este sábado 17 de diciembre. Saliendo a las 8 a. m. de Liberia, frente a la Clinica 25 de julio y con meta en la Municipalidad de Nicoya, para completar 126 km.