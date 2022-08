Cruzrojista fallecido en Cartago era aficionado al ciclismo y estaba próximo a pensionarse

Como un ser “humanitario y dispuesto siempre a ayudar a quien lo necesite” así recuerdan amigos cercanos a Minor Eduardo Correa Pereira, el cruzrojista fallecido la mañana de este viernes en un accidente de tránsito en la carretera Florencio del Castillo, cerca del Servicentro Cristo Rey, en Ochomogo de San Nicolás, Cartago,

Don Minor, de 59 años, también era fiel apasionado al ciclismo, le encantaba el ciclismo recreativo y por eso se iba a Pérez Zeledón, Guápiles y Orosí, entre otros lugares. Además, estaba próximo a pensionarse, pues le faltaban tan solo dos años para su jubilación.

“Era una persona muy sencilla, muy dada a la gente y se cuidaba mucho físicamente. A veces salía de trabajar y se iba a andar en bicicleta a hacer rutas largas. También era muy apegado a su familia, sus nietos eran su adoración”, mencionó Keyna Calderón, corresponsal de La Nación en Cartago y amiga del fallecido.

Correa era vecino de Tejar de El Guarco, estaba casado desde 1982 y era de padre y abuelo. Sus compañeros lo recuerdan como un ser humano generoso, desprendido y siempre dispuesto a dar la milla extra.

Tenía aproximadamente 22 años de brindar su servicio permanente a la Cruz Roja, pero se vinculó con la institución muy joven, siendo apenas voluntario, poco a poco fue creciendo hasta convertirse en chofer de ambulancias y paramédico de atención de emergencias.

Compañeros voluntarios y amigos del fallecido recuerdan que no faltaba quien no engordara cuando estaba en los turnos con Minor, pues siempre se preocupaba porque todos comieran e incluso preguntaba quienes estarían en rol para llevarles alimentos.

“La característica que tenía es que siempre compartía su alimentación, él preguntaba cuántos estábamos y así fuéramos diez o más llevaba comida para todos; incluso si alguien llegaba sin avisar él partía su alimento y le compartía la mitad. Alistaba los desayunos y era muy atento”, expresó David Quirós, voluntario de Cruz Roja.

Conductor atropella y mata a cruzrojista que atendía accidente en Cartago

También era una persona que mantenía alegres a sus compañeros y le sacaba chiste a todo, “pasaba haciendo bromas, memes, montajes de fotos y muerto de risa”. Quirós rememoró una anécdota cuando en una guardia todos los compañeros subieron a un segundo piso y le quitaron los resortes a un camarote donde Correa se iba a acostar.

“Cuando escuchamos el golpe todos nos morimos de risa y subimos para ver qué era, lo encontramos acomodando el colchón y nos decía ‘yo no me caí, yo no me caí, nada más puse la mano y era para ver si ustedes se daban cuenta’ mientras se reía por el golpe que se llevó”, expresó.

“Lo recuerdo como una persona muy alegre, servicial, muy entregado a su trabajo, muy buen compañero sin duda. Le decíamos tío porque le teníamos gran cariño; un compañero que prestaba servicio en las noches con él así lo bautizó, entonces se quedó con el apodo de tío Minor”, dijo José Armando Solano, cruzrojista voluntario de Cartago.

Una broma típica de Coreo, según sus compañeros, eran unos emparedados con chile que les dejaba a quienes iban a comer en el turno de la noche; no obstante, uno de todos los que él preparaba tenía más chile que los otros para molestar a sus colegas.

“Era una excelente persona, siempre nos vacilaba y buscaba la forma de ponernos un apodo o sacarnos una sonrisa. Se desvelaba mucho porque todos estuviéramos bien; siempre traía comida para todos”, externó William Pérez, paramédico de Cruz Roja Cartago.

Para algunos la noticia fue muy impactante e incluso lo consideraron como algo irreal o un sueño. “Lo tomé con mucho dolor no podía creerlo; yo venía de camino cuando me enteré porque Minor y yo íbamos a hacer cambio de turno. Es muy difícil una noticia de estas y de un compañero tan querido”, agregó Pérez.

Daniel Umaña, otro de sus compañeros, quien prácticamente lo veía todos los días, pues también es chofer de ambulancia, recordó que a su llegada al Comité de Cruz Roja Cartago, Correa fue quien lo recibió y le dijo que no se preocupara por la comida porque él le llevaría el desayuno al día siguiente.

“Antes de entrar a guardias él me llamaba y me decía ‘salga un momentito aquí le traigo un sándwich con un poquito de pinto’, porque sabía que uno pasaba solo en el despacho. Siempre lo caracterizó la humildad, hay mucho que agradecerle por todo lo que le dio a Cartago y fuera de la provincia también”, enfatizó.

“No hay palabras para describir todo lo que fue en vida y siempre va a ser recordado como una gran persona. Es una noticia difícil de digerir, son cosas que uno no se espera y ocurrió cumpliendo su deber, haciendo lo que siempre ha hecho durante más de 20 años al servicio de todo Cartago”.

Cruzrojista con amplia trayectoria fallece en choque cuando iba a boda

Llamado a la prudencia

Los socorristas hicieron un llamado de atención a quienes transitan en la carretera a tener más prudencia al conducir, en especial cuando se ingiere licor y en sitios como donde ocurrió el accidente, que el alumbrado público es bajo.

“Seamos más prudentes al conducir independientemente de la hora, sobretodo quienes andan de fiesta, si van a tomar por favor no manejen. Si ven una ambulancia disminuyan la velocidad porque hay una emergencia cerca o podemos ir de camino a atender una. Por favor tener esa precaución y no solo para Cruz Roja, sino también Bomberos, Fuerza Pública y otras entidades”, recalcó Solano.

Personal de Cruz Roja lamentó el fallecimiento de Correa por medio de su cuenta en Facebook, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Minor Correa Pereira, conductor permanente del Comité Auxiliar en Cartago, quien falleció en el cumplimiento de su deber mientras atendía un accidente de tránsito”.

“Hoy es un día de luto para la Cruz Roja Costarricense, es un día muy triste y de muchísimo dolor pues don Minor tenía más de 20 años de servicio y a sus 59 años perdió la vida. Tenía muchísimo carisma y una gran entrega para toda la comunidad; agradecemos profundamente sus servicios y externamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y vecinos”, precisó Dyanne Marenco, presidenta de Cruz Roja.

La Cruz Roja Costarricense lamenta profundamente el sensible fallecimiento de: El Sr. Minor Correa Pereira. Conductor… Posted by Cruz Roja Costarricense on Friday, August 26, 2022

“Al fallecer en cumplimiento de su deber, las honras fúnebres serán especiales. Se colocará la bandera sobre el féretro y posteriormente será entregada a su familia; además, como compañeros cruzrojistas realizaremos una guardia de honor para acompañarlo en este momento, junto al toque de las sirenas y se giraron instrucciones para que las banderas de Cruz Roja en todas las instalaciones estén colocadas a media asta”.

El cuerpo de rescate también agregó el mensaje de radiofrecuencia que circuló entre los socorristas para dar a conocer la muerte de Correa.

“Hoy lamentamos la pérdida del señor Minor Eduardo Correa Pereira, quien ingresó al Comité Auxiliar de Cartago como permanente el primero de octubre del 2000. Don Minor, solía brindar alegría por su forma de ser, siempre dispuesto y apoyando las gestiones de la institución. Muy entusiasta y un padre ejemplar; ayudaba a quien necesitaba, incluso en su tiempo libre. Lamentamos su muerte y nos unimos al dolor de su familia y amigos”, se escuchaba en el audio.