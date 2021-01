Cuatro muertos en el intento de los seguidores de Trump de tomar el Capitolio

En Estados Unidos, cuatro personas han muerto este miércoles en Washignton durante el intento de los seguidores del todavía presidente Donald Trump de tomar el Capitolio. De momento, hay 52 personas detenidas. Una mujer ha muerto por un disparo letal de la Policía y otras tres personas han fallecido por urgencias médicas, según han asegurado las autoridades locales.

Los seguidores del presidente Donald Trump han irrumpido este miércoles en el Congreso de EE. UU. tras derribar varias vallas de seguridad y enfrentarse con la Policía que se ha visto superada y provocado caóticas escenas en la capital estadounidense. En un primer momento, han logrado parar la sesión del Congreso que va a validar la victoria electoral del presidente electo Joe Biden. Sin embargo, tras un parón de unas cuatro horas, se ha reanudado la sesión.

Joe Biden ha afirmado que «no es una protesta. Es una insurrección», y ha pedido a Trump que «defienda la Constitución» y pida «el fin del asedio».

Donald Trump, por su parte, se ha limitado a pedir a sus seguidores que vuelvan a casa. Ha sido el mismo Trump quien ha dado alas a los manifestantes con sus repetidas declaraciones de fraude electoral desde la celebración de las elecciones presidenciales el pasado noviembre.

A diferencia de Trump, el vicepresidente y presidente del Senado, el republicano Mike Pence, ha condenado los hechos: «A quienes desataron hoy el caos en nuestro Capitolio: ustedes no han ganado. La violencia nunca gana. La libertad siempre gana. Y esta sigue siendo la casa del pueblo».

La alcaldesa Muriel Bowser ha declarado el toque de queda en la ciudad ante el caos generado, con miles de manifestantes en las calles de Washington. El toque de queda permanecerá vigente hasta las 06:00 horas del jueves (hora local).

El Congreso se encontraba reunido para validar los resultados de las elecciones de noviembre, en los que el demócrata Joe Biden resultó vencedor.

La marcha, bajo el nombre de «Salvar a EE.UU.» ha comenzado por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca.

Horas antes, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que «nunca» concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.

Seguidores de Donald Trump irrumpen en el Capitolio. Foto: EFE

Trump culpa a Pence

Trump ha culpado a Pence del caos en Washington por no haberse arrogado poderes que no le otorga la Constitución para revocar su derrota electoral, mientras sus seguidores asaltaban el Capitolio.

Trump, que se encontraba en el Despacho Oval mientras sus simpatizantes irrumpían en el edificio y entraban en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, no ha pedido a sus seguidores que abandonaran el Congreso y, en cambio, ha alimentado las tensiones que provocaron el asalto.

«Mike Pence no tuvo la valentía de hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra Constitución (…). ¡Estados Unidos exige la verdad!», ha escrito Trump en un primer tuit mientras sus seguidores entraban a la fuerza en el Capitolio.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021