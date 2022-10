¿De dónde salió la idea del ‘receso lluvioso’ para suspender clases?

El 30 de setiembre, un equipo técnico-científico hizo una recomendación para tener ‘un receso lluvioso’ de una semana, en octubre. Fue esa recomendación la que se tomó como base para suspender las clases en todo el país esta semana.

Sin embargo, la medida no venía sola porque no funciona sola, sino que era parte de un paquete de acciones que hasta ahora no han sido anunciadas por el Ministerio de Salud.

La directora médica del Hospital Nacional de Niños, la pediatra inmunóloga Olga Arguedas Arguedas, forma parte de ese equipo, la Comisión de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, un grupo técnico interinstitucional que, desde el inicio de la pandemia por la covid-19, ha dado apoyo a las autoridades de salud.

Ese equipo técnico lo conforman, además, tres especialistas del Hospital Nacional de Niños, uno del Calderón Guardia, una epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una viróloga de la Universidad de Costa Rica (UCR), expertos del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y los epidemiólogos del Ministerio de Salud.

Arguedas explicó a La Nación los fundamentos técnicos-científicos de esa recomendación, y aclaró que la decisión de suspender las clases en centros educativos, públicos y privados, y los servicios en Cen-Cinái y Cecudi del 11 al 14 de octubre, fue tomada directamente por las autoridades de Salud.

Esto es lo que explicó Arguedas la tarde de este 11 de octubre:

“Con la llegada de los otros virus respiratorios, particularmente el virus respiratorio sincitial (VRS), empezamos a introducir las estrategias de vigilancia para otros virus respiratorios.

“El 30 de setiembre, en la sesión de discusión de esa comisión, el Dr. Marín (Rodrigo Marín Rodríguez, del Ministerio de Salud) nos pidió recomendaciones sobre cosas que podríamos hacer para mejorar el abordaje del pico respiratorio.

“Dentro de esas acciones, se plantearon cuatro:

Reinstauración de mascarillas en espacios cerrados y transporte público, para todos. Fortalecer las campañas de educación para retomar lavado de manos, preferencia por la socialización en espacios abiertos y proteger a niños pequeños del contacto con personas con síntomas respiratorios. Considerar un receso lluvioso de una semana en el mes de octubre, que es el mes donde más llueve y hay más circulación de virus respiratorios. Una interacción más coordinada en comunicación entre la Caja y el Ministerio de Salud en aspectos vinculados con vacunación.

“Sí, es cierto que se incluyó esta posibilidad del receso lluvioso. Si usted me pregunta, ¿doctora, hay evidencia científica contundente que muestre que una semana de receso lluvioso baja la circulación de virus respiratorios? No, no la hay. Pero la experiencia nuestra en los picos precedentes, que casi siempre empezaban en mayo, muestra que cuando los chiquitos salían en julio (a vacaciones) nos bajaba muchísimo la circulación viral, a veces con repuntes posteriores.

“¿Es un dato blando? Sí, pero esa experiencia existe. ¿Cómo se planteó? Como una recomendación que va dentro de un paquete de medidas. Con esa óptica tengo que decir la verdad: yo estoy de acuerdo con la medida pero mientras esté dentro de un paquete de medidas. Entiendo que iban a hacer una alerta sanitaria con mayor detalle donde las iban a incluir.

“Ahí creo que tenemos que hacer más esfuerzos en comunicación por parte de las autoridades de Salud para que a la población le llegue el paquete completo; para que esto verdaderamente tenga un impacto, porque tampoco puedo negar que la situación del hospital es muy muy angustiante”, dijo Arguedas.

A clases con mascarilla

A la directora del Hospital de Niños se le preguntó si conocía la proyección de bajar en un 25% las hospitalizaciones durante la semana de receso lluvioso, mencionada por la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, este martes.

Arguedas negó que en esa reunión del 30 de setiembre se mencionara ese o cualquier otro número. La directora del Nacional de Niños confirmó que ella no participó en ninguna reunión, este 10 de octubre, para tomar la decisión de suspender las clases, como mencionó a la prensa Joselyn Chacón.

La inmunóloga relató una experiencia en París, Francia, en 1995, cuando hubo una huelga de transporte.

“Eso sucedió justo cuando los hospitales de París estaban repletos por VRS. La disminución en la circulación de las personas tuvo un impacto en la ocupación hospitalaria.

“Sí me ha preguntado (Joselyn Chacón) si en otros países se hacen estos recesos. Y, sí, en algunos países se hacen recesos por nevadas, por inundaciones, en aras de garantizar la seguridad de los niños en el tránsito hacia las escuelas”, explicó.

Para la directora también es importante agregar lo siguiente: “No podemos pensar que esa historia se va a seguir repitiendo año tras año. La solución del Hospital de Niños para esto es que recibamos un apoyo real, solidario, de parte de las autoridades correspondientes, para que siga caminando el proyecto de torre de cuidado crítico, que expande nuestra capacidad de cuidado intensivo de manera significativa y nuestro servicio de Emergencias. Valga la ocasión para destacar que este es un tema al que hay que ponerle atención ya”, enfatizó.

“Yo respaldo la decisión (de suspender clases) pero dentro de un paquete de medidas. Insisto en el paquete. Tiene sentido dentro de un paquete en el que va promoción clara, sin ambigüedades, de la vacunación, lavado de manos, reinstalación de mascarillas en espacios cerrados y transporte público, y medidas de precaución particulares para evitar contagio de los más pequeños, que es lo que tenemos en este momento”, aseveró.

“Creo que el lunes (17 de octubre), que los niños regresen las clases, deben regresar a clases con mascarilla hasta que baje el pico respiratorio y termine la estación lluviosa. Un mes al menos.”, dijo.