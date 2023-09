De ‘Master of Puppets’ a ‘Master of Puppies’: Perrita vivió concierto de Metallica como un fan

Como cambiando la letra de Master of Puppets por Master of Puppies, una perrita estadounidense se escapó de las manos de sus dueños para irse a disfrutar del concierto de Metallica.

Se trata de Storm, mascota que vive a la par del SoFi Stadium en Los Ángeles, Estados Unidos, y decidió abrir su propio camino para disfrutar del concierto de la gira del rock M72, cuyas entradas estaban agotadas.

Así lo compartió la propia banda, que bromeó con la aparición del animal en el concierto del 25 de agosto, señalando que sus canciones favoritas (jugando con los títulos de las canciones) también fueron Barx Æternay The Mailman That Never Comes.

“Después de una noche completa tomando el show con su familia Metallica, Storm se reunió con seguridad con su verdadera familia al día siguiente… Y en caso de que te lo estuvieras preguntando, no. Definitivamente no deberías traer a tus amigos peludos al M72 World Tour. Pero este perro seguro que tuvo su día”, agrega la publicación de la banda en sus redes sociales.

Además, según reportó la fundación Animal Hope and Wellness Foundation en su perfil de Facebook, Storm fue llevada a un refugio después de que terminó el concierto y su dueño la recogió de manera segura al día siguiente.

La gira de esta banda comenzó en mayo y se extenderá hasta el 2024. A lo largo de 22 fechas, los rockeros estarán realizando el No Repeat Weekend, lo cual quiere decir que ninguna canción se repetirá y cada concierto será diferente.