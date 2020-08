Decenas de víctimas a causa de dos explosiones en la zona del puerto de la capital de Líbano

Varias decenas de personas han resultado heridas este martes a causa de dos potentes explosiones que han sacudido la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut, sin que por el momento haya confirmación sobre la causa de las mismas.

Los vídeos que circulan en redes sociales muestran una explosión y una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda deflagración de mayor potencia.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020