Dos muertos, cinco desaparecidos y miles atrapados por incendios en Australia

Dos personas han muerto, cinco están desaparecidas y miles más se encuentran atrapadas este martes a causa de los incendios forestales que arden sin control en el sureste de Australia, donde se agrava una de las peores crisis por fuegos que afronta el país en décadas.

El jefe del gobierno de Victoria, Daniel Andrews, ha dicho que se teme por la situación de cuatro personas que no han sido localizadas en las zonas donde arden varios focos en este estado del sureste del país, que también han provocado «pérdidas muy significativas de propiedades, ganado, vallas y cobertizos».

Los daños se han producido principalmente por los fuegos en el municipio de East Gippsland, situado en el extremo sureste de Victoria y fronterizo con el estado de Nueva Gales del Sur, y al que pertenece el pequeño municipio de Mallacoota, donde unas 4.000 personas han tenido que refugiarse en el muelle y la playa.

Andrews dijo que se sopesa la posibilidad de evacuar por mar a algunas comunidades afectadas por los incendios, como la de Mallacoota, que aparece con un cielo rojo encendido y un humo denso en las imágenes divulgadas por las redes sociales.

This is Mallacoota Australia, 1pm. People are on boats escaping for their lives from bushfires. The fire spread so quickly there was no time for an evacuation warning

The mask the child is forced to wear for protection against toxic air? Ineffective after an hour#AustraliaBurnspic.twitter.com/JAY9hbPzFU

— eliyahu (@eliyahu_george) December 31, 2019