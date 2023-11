Dua Lipa reveló por qué archivó las publicaciones en sus redes sociales

La sobreexposición en las redes sociales y los comentarios malintencionados llevaron a varios famosos, como Tom Holland, Rihanna o Ariana Grande, a tomarse un descanso de la vida virtual, cerrando o borrando parte del contenido de sus cuentas.

Y eso es lo que acaba de pasar con Dua Lipa, que se unió a esta tendencia sacando gran parte de su historial de Instagram. ¿La razón? Ella sintió que necesitaba parar e iniciar de nuevo.

En una entrevista con Andy Cohen Live, de SiriusXM, en la que promociona su nuevo sencillo, “Houdini”, la cantante de 28 años se sinceró y contó cómo se encuentra. Ante la pregunta de si sintió un alivio o padeció el momento en que se hizo efectivo el reseteo de su perfil en la red social, Dua Lipa se rio y aseguró que efectivamente fue una buena decisión. “Sí, ha sido muy bueno”, afirmó.

Casi un mes y medio atrás, la artista archivó la totalidad del contenido que compartía desde hacía años en Instagram y hace apenas unas semanas realizó algunos nuevos posts.

Por ende, actualmente en su perfil solo están visibles poco más de una docena de imágenes. La opción de archivar contenido en Instagram permite ocultar las publicaciones, aunque sin eliminarlas definitivamente.

En el caso de la cantante británica, el objetivo de esta acción era darle paso y mayor visibilidad a su nuevo contenido, al que define como una nueva etapa en su carrera musical.

“Simplemente, creo que me gusta (haber eliminado los posts) porque es un nuevo comienzo, aunque (las publicaciones) no se eliminan. Están archivadas. No es que planee publicarlas nuevamente, pero siento que todas esas fotos que tengo están en mi teléfono, en mi computadora. Son mis recuerdos y también están en Internet, así que realmente no importa”, aclaró a continuación la intérprete de New Rules.

Tras ello, Dua Lipa hizo hincapié en su propósito de abrir espacio para dar la bienvenida a una nueva etapa creativa. “El hecho de que pueda comenzar de nuevo en una era completamente nueva, con un nuevo sonido y todas esas cosas, se siente como un volver a empezar y también es una forma de tomarme un pequeño descanso de las redes sociales por un tiempo, antes de difundir nueva música, es bastante purificador”, opinó.

En la entrevista, la artista también se refirió al proceso que la llevó a escribir el exitoso tema Dance The Night, creado específicamente para una escena de la película Barbie.

“Nunca antes había tenido una experiencia como esta de escribir para un film: con una partitura adecuada a la coreografía. Iban a filmar y entonces tuve que hacer una canción que encajara con ese momento del film, pero que también rescatara el espíritu de toda la película, como el momento en el que Barbie vive su mejor día, pero poco a poco empieza a pensar en la muerte”, detalló.

“¿Cómo puedo resumir un momento divertido con sentimientos subyacentes de cuando todo no va realmente como quieres? ¿Cómo se conjugan ambas cosas?”, se preguntaba la estrella pop al comienzo del proceso que dio forma a la canción, una melodía con temática disco ochentosa.

En los últimos días, en su cuenta en Instagram, Dua Lipa estuvo compartiendo varias referencias a su nuevo tema, “Houdini”, que ya acumula más de 28 millones de visualizaciones en YouTube. En las fotografías se ven fragmentos de coreografías y distintas puestas de presentación de la canción.

La estrella se muestra inspirada en el comienzo de esta flamante etapa, que llega después de unas vacaciones de las que disfrutó el verano europeo, donde se pudo ver a la cantante en el Mediterráneo junto a su novio, Romain Gavras, y su familia.

Tras meses de rumores, Lipa oficializó en mayo su relación con el reconocido cineasta de 41 años, hijo del director de cine greco-francés Konstantinos Gavras. Fue entonces cuando la artista decidió acompañar a su pareja al Festival de Cannes, donde el realizador presentó el thriller de acción Athena, que dirigió y que está disponible en Netflix.

