El brote de coronavirus deja un balance de más de 4.000 muertos y más de 110.000 casos en todo el mundo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) –

El coronavirus en España y en el mundo, en directo

El brote del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha causado la muerte de más de 4.000 personas y ha dejado a más de 110.000 personas contagiadas en todo el mundo, según datos oficiales recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

Según los datos actualizados hasta este martes a las 8.30 horas, el brote del nuevo coronavirus se ha extendido por 115 países y territorios y ha dejado a más 114.457 personas contagiadas, provocando la muerte de más de 4.026 personas. Más de 64.000 personas se han curado tras contagiarse con el virus.

China se mantiene como el país más afectado, con más de 80.000 casos positivos y más de 3.100 muertes, con Italia en segundo lugar, con más de 9.100 personas con el virus y más de 460 víctimas mortales por COVID-19.

Brote de Coronavirus en Corea del Sur – dpa

Italia ha superado esta semana por primera vez a Corea del Sur como el país más afectado después de China. Corea del Sur está en tercera posición con más de 7.500 casos positivos y más de 50 muertos pero ha conseguido frenar el aumento de contagios en los últimos días.

En cuarto lugar de la clasificación global está Irán, que acumula más de 7.100 positivos por coronavirus con más de 230 muertos. Francia y España se sitúan en quinta y sexta posición, con más de 1.400 y más de 1.200 casos, respectivamente.

Response to #COVID19 is not about containment or mitigation – which is a false dichotomy. It’s about both.

All countries must take a comprehensive blended strategy for controlling their epidemics and pushing this deadly virus back.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 9, 2020