El Capitolio de Estados Unidos cerrado después de que un coche atropellara a dos agentes de Policía

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Capitolio de Estados Unidos ha sido cerrado por una amenaza de seguridad externa y se ha pedido a las personas en su interior que se alejen de las ventanas después de que un coche atropellara a dos agentes de Policía que custodiaban el edifico.

De acuerdo con la cadena NBC, ha habido disparos cerca del edificio y un vehículo se ha lanzado contra la barricada que lo separa de la calle y en la que se encontraban dos policías.

El sospechoso ha sido detenido, ha informado la Policía del Capitolio, y tanto él como los dos agentes heridos han sido traslados al hospital.

Los representantes políticos no se encontraban en el edificio en el momento de los hechos.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021