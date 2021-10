El «cero neto» para que la temperatura no suba más de 1,5 grados, objetivo de la COP26

El «cero neto» para que la temperatura no suba más de 1,5...

29/10/2021 17:35 Internacional Emergencia climática agencias | eitb media La cumbre del clima se celebrará entre el 31 de octubre y 12 de noviembre, y se espera arrancar compromisos en emisión de gases de efecto invernadero para limitar el ascenso térmico.

A partir de este 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre se celebra en la ciudad escocesa de Glasgow la COP26, la cumbre climática internacional que tendrá como principal objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero para que la temperatura no suba más de 1,5 grados para 2050.

Conocidas como cumbres del clima, las COP o Conferencias de las Partes, constituyen el foro político de más alto nivel para hacer frente a la crisis climática.

El presidente designado de la COP26, Alok Sharma, ha explicado que «el principal objetivo de la COP26 es «limitar el ascenso térmico a 1,5 grados» y, para ello, «los datos científicos indican que tendremos que producir menos carbono del que sacamos de la atmósfera», algo que se conoce como «cero neto«, para la segunda mitad del siglo.

Se calcula que para cumplir los objetivos, los países desarrollados deberán recaudar como mínimo 100.000 millones de dólares en financiación para el clima todos los años

¿Por qué 1,5 grados?

Con 2 grados de calentamiento global el impacto para las personas y la naturaleza sería generalizado y grave. Casi todos los arrecifes de coral de aguas cálidas desaparecerían y el hielo marino del Ártico se derretiría por completo como mínimo un verano cada década, con un impacto devastador para la vida silvestre y para las comunidades que de ella dependen por el ascenso del nivel del mar.

En cambio, si el ascenso se limitase a 1,5 grados, el impacto sería grave, pero menos severo. Habría menos riesgo de falta de agua y alimentos y se reducirían las especies en peligro de extinción.

La amenaza a la salud humana como consecuencia de la contaminación atmosférica, las enfermedades, la desnutrición y la exposición al calor extremo, también sería menor.

Ausencias

Pese a que la mayoría de países tendrá representación del más alto rango en la conferencia, son destacables algunas ausencias.

Este miércoles el Kremlin ha informado de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no asistirá a la COP26, como tampoco lo hará a la cumbre del G20 prevista a finales de mes en Roma, sino que intervendrá en ambos actos por vía telemática.

Otro tanto sucede con el país más poblado del mundo, y el más contaminante con diferencia: China, cuyo presidente Xi Jinping ya ha confirmado que no viajará y que en su lugar lo hará su enviado especial, Xie Zenhua, al frente de su delegación, aunque también ha anunciado que participará con una videoconferencia.

Aún no se sabe que sucederá con la India, especialmente poblada -chinos e indios suponen cerca de un tercio de la población mundial, hoy por hoy- y con importantes problemas ambientales, porque su primer ministro, Narendra Modi, no ha confirmado todavía si se desplazará a la ciudad escocesa.

Otras ausencias notables ya confirmadas son las del presidente iraní Ebrahim Raisi, el brasileño Jair Bolsonaro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el surafricano Cyril Ramaphosa.

Aunque quizá las mayores expectativas las ha generado el presidente norteamericano Joe Biden, quien sí asistirá, y que abrazó el ecologismo como una de sus principales banderas políticas al tomar posesión de su cargo, anunciando que devolvería oficialmente a los EEUU al Acuerdo de París, del que lo sacó su predecesor Donald Trump.

Acuerdo de París

Esta COP26 llega 6 años después de la COP21 en el que se firmó el Acuerdo de París. Los científicos admiten que se trata de un acuerdo «agridulce», porque aunque «se logró firmar el objetivo de no sobrepasar un ascenso térmico de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales», el acuerdo «no era vinculante y no contemplaba repercusiones legales para los países que no cumplieran sus promesas», lamenta el investigador del CSIC Fernando Valladares.

Además, la economía más contaminante, China, «se puso de perfil en la COP25 de Madrid» y tampoco estará en Glasgow, una ausencia que «expresa cómo de prioritario es el cambio climático para sus dirigentes».

A pesar de ello, el científico explica que «China tiene en la actualidad un calendario verificable y realista de neutralidad para 2060» y aunque «quiere hacer la transición hacia energías más limpias», paralelamente «ha invertido importantes sumas en carbón», algo que se amortizará en los próximos años con una gran huella de emisiones».

Campaña #EKIN_klima.

Euskadi defenderá el papel de las regiones

El Gobierno Vasco participará en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, donde defenderá el papel de las instituciones y las regiones en las acciones por el clima.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo de Vitoria-Gasteiz, Arantxa Tapia, estará en Glasgow del 4 al 8 de noviembre próximos donde participará en distintos actos sobre industria, energía y biodiversidad.

El Gobierno Vasco ha recordado este viernes que COP 26 se perfila como la cita más importante desde la Cumbre de París en 2015 y supondrá la «revisión de los avances alcanzados por los países», trascurridos cinco años desde aquel acuerdo.

Ahora se espera «fijar nuevas metas, más ambiciosas, para lograr frenar el calentamiento global, no solo en lo que respecta a la reducción de las emisiones, sino también en adaptación y aumento de la resiliencia a los impactos del cambio climático».

Sánchez, primero en intervernir

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, será el primer líder que, tras la inauguración oficial, hable ante el plenario de la cumbre del clima.

Sánchez, según fuentes de Moncloa, hará en la cumbre una llamada de atención para tomarse en serio la lucha contra el cambio climático porque destacará que los informes de los expertos evidencian que no se está haciendo todo lo que se debería.

De la misma forma, hará hincapié en la necesidad de que, junto a la financiación pública para acometer esa lucha, es necesaria la presencia de actores privados así como un acompañamiento social.

