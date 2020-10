El estado de Trump es «muy preocupante» y «las próximas 48 horas serán críticas»

El estado de salud del presidente estadounidense, Donald Trump, es «muy preocupante» debido al contagio por coronavirus, según han informado fuentes de la Casa Blanca a los medios de comunicación que cubren habitualmente la información de la Presidencia. Además, han advertido de que «las próximas 48 horas serán críticas».

«Los signos vitales de las últimas 24 horas han sido muy preocupantes y las próximas 48 horas serán críticas para su estado. Aún no estamos en el camino para una recuperación plena», ha explicado la fuente al grupo de prensa de la Casa Blanca.

Estas declaraciones contradicen radicalmente al informe del equipo médico que trata a Trump, que había comparecido apenas unos minutos antes para asegurar que el mandatario evolucionaba favorablemente.

Sean Conley, médico del presidente, ha dado el encargado de dar el primer parte médico oficial: «El presidente está muy bien esta mañana, estamos extremadamente contentos con su progreso» según el médico del presidente.

El también asesor médico del mandatario, Shaun Dooley, ha asegurado que Trump está recibiendo cuidado médico multidisciplinar, «todas las funciones de sus órganos son correctas y no tiene problemas en respirar. Está excepcionalmente animado», ha añadido.

Trump «lleva 24 horas sin fiebre y satura a un 96 %», diagnóstico que invita a un «cauto optimismo», según Conley, quien ha eludido dar una fecha concreta para su retorno.

Varios medios se han hecho eco de algunas contradicciones de Conley sobre cuándo supo Trump que estaba contagiado y lo que hizo en los siguientes días. De hecho, 11 personas que estuvieron en el debate electoral de EE. UU. han dado positivo.

A los pocos minutos de divulgarse esta información que está siendo noticia de apertura en medios como CNN, el presidente ha lanzado un tweet en su cuenta oficial de Twitter en el que da la gracias a los médicos y enfermeras del hospital donde está ingresado y afirma que «con su ayuda se siente bien».

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020