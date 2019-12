El expresidente de Nissan escapa de Japón con una identidad falsa

31/12/2019 06:38 Internacional Japón Agencias | Redacción En un comunicado, Carlos Ghosn ha confirmado que se encuentra en Líbano y que ha decidido huir de Japón para no ser un «rehén» de la justicia nipona.

Carlos Ghosn, el expresidente de Nissan, ha abandonado Japón con una identidad falsa, a pesar del arresto domiciliario al que estaba sometido.

El expresidente de Nissan ha confirmado que se encuentra en Líbano y que ha decidido huir de Japón para no ser un «rehén» de la justicia nipona. «No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política», ha afirmado Ghosn en un comunicado.

En el comunicado, asegura que el sistema judicial japonés está determinado por una «discriminación generalizada» y «se violan los derechos humanos«, lo cual «es un desprecio absoluto a las leyes y los tratados internacionales».

«Estoy ahora en Líbano. Ya no soy más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad», ha agregado Ghosn.

El texto, de tres párrafos, da cuenta también de que a partir de ahora podrá comunicarse «libremente» con los medios de comunicación y promete hacerlo la próxima semana.

Ghosn, que además de presidente de Nissan Motor y Mitsubishi Motors estuvo al frente del grupo Renault, fue detenido en Tokio el 19 de noviembre de 2018 por presuntas irregularidades financieras durante su gestión al frente de Nissan.

El exdirectivo, de 65 años, se enfrenta a cuatro causas judiciales en Japón, y se espera que el juicio comience en abril de 2020.

Ghosn siempre ha defendido su inocencia y ha afirmado que su arresto fue fruto de una supuesta conspiración dentro de Nissan y asegura que es víctima del «sistema de rehenes de la justicia» nipona, como recordó al cumplirse un año de su arresto.