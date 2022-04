El Frente Polisario celebra el apoyo del Congreso español al referéndum en el Sáhara Occidental

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Frente Polisario ha celebrado que el Congreso haya aprobado este jueves la iniciativa de Podemos, ERC y Bildu en favor de un referéndum pactado sobre el Sáhara Occidental en el marco del proceso de descolonización sustentado en las resoluciones de la ONU.

La delegación del Frente Polisario en España ha agradecido "el esfuerzo y la generosidad" de los distintos grupos parlamentarios para "recriminar" la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental y "reclamar la vuelta al consenso que siempre ha caracterizado a la política exterior española".

"Una solución realista, justa y duradera es aquella que el pueblo saharahui elija de manera libre y transparente mediante un referéndum de autodeterminación en el marco de Naciones Unidas y que sea acorde con las resoluciones pertinentes de la Carta de la ONU", ha recordado el delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, tal y como reza un comunicado.

Arabi ha reiterado que "esta es la única fórmula aceptable" para "culminar el proceso de descolonización" del territorio. "El Frente Polisario reitera su agradecimiento, particularmente a todas las personas del intergrupo, conformado tanto por miembros del Congreso como del Senado", ha agregado.

Pese a que el PSOE ha optado finalmente por votar en contra desmarcándose de sus compañeros de Gobierno y de sus aliados parlamentarios, la iniciativa ha salido adelante con 168 votos a favor frente a 118 en contra y 61 abstenciones.

El texto que se ha votado llama a respaldar un referéndum en el marco de la ONU "en el convencimiento de que sólo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable y aceptable por ambas partes al conflicto en el Sáhara Occidental".

La proposición no de ley ha contado con el voto favorable del PP, que ya había anunciado su apoyo desde el martes, ya que, según Cuca Gamarra, "responde a la posición en la que siempre ha estado el PP". "Es perfectamente asumible y como no hemos cambiado, seguimos en el mismo sitio", señaló.

Ciudadanos, por su parte, ha optado por la abstención porque, aunque considera "evidente" que el Gobierno ha cambiado de posición y que no se han explicado las contrapartidas, no le gustó que los impulsaron la propuesta hablen de autodeterminación para el Sáhara como excusa para sus propios fines políticos en Cataluña o Euskadi.

Vox, que ya había avisado de que no iba a apoyar la resolución, se ha decantado finalmente por la abstención. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, rechaza lo que denomina "volantazo" de Sánchez, que no considera una posición de estado y que no piensan respetar si llegan a la Moncloa, pero recela de una iniciativa impulsada por Podemos y los independentistas.