El mensaje «esperanzador» de Biden y la despedida Trump inundan Twitter

Como era de esperar, la ceremonia de la toma de posesión de Joe Biden, que ya es oficialmente el nuevo presidente de EE.UU, centraba ayer la atención de los medios de todo el mundo. Era un día histórico en Estados Unidos, y decenas de miles de comentarios en Twitter inundaban la jornada con el hashtag #InaugurationDay, que se convirtió en tendencia mundial.

Fueron varios los detalles de la ceremonia que marcaron la agenda del día con un fuerte simbolismo, como puede ser el primer discurso del nuevo presidente, la interpretación del himno de los Estados Unidos por Lady Gaga y el mensaje de inclusión que Jennifer López dio en español. Las miradas estaban puestas también en el estilismo que eligieron los protagonistas.

Joe Biden tomaba posesión como 46º presidente de los Estados Unidos a las 11:00 horas (hora local en Washington). En ese instante en su cuenta de Twitter compartía un vídeo de agradecimiento a su esposa Jill.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021