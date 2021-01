El mundo condena la violencia en Washington y reivindica la democracia

Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su estupor, asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cuatro personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reaccionado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter a lo ocurrido en el Capitolio asegurando que «resulta impropio de una democracia avanzada» observar «una situación de violencia y coacción» vivida durante el asalto al Congreso estadounidense. Asimismo, ha mostrado su esperanza de que el traspaso de poderes «se realice por los cauces institucionales establecidos y se inicie una nueva etapa».

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, también ha utilizado esta red social para expresar su confianza en que «la democracia americana superará este intento autoritario» y considera que la nueva administración presidida por Biden y Harris «es una oportunidad en positivo no solo para EE.UU. sino también para España y Europa».

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir «con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington» y ha mostrado su confianza «en la fortaleza de la democracia de EE.UU».

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos «superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense».

En términos más duros, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del «modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables». Así, ha reivindicado «democracia y antifascismo» ante «la violencia y sus mentiras allí y aquí».

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en «la fuerza de la democracia de los Estados Unidos». Macron ha querido mostrar «su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano», ha concluido.

Reacciones de Europa y principales organismos

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree «en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses» y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.

I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021