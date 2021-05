El presidente de Colombia anuncia un nuevo proyecto de reforma tras días de protestas

01/05/2021 19:12 Internacional TRES DÍAS DE PROTESTAS EITB MEDIA | AGENCIAS El viernes se produjeron por tercer día consecutivo manifestaciones en varias ciudades de Colombia que se saldaron con al menos un fallecido y varios heridos. Algunos medios hablan de siete muertos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado la creación de un nuevo texto del proyecto de ley de reforma tributaria después de varios días de manifestaciones multitudinarias en el país contra la propuesta del Gobierno. «He dado una instrucción muy clara al Ministerio de Hacienda para que dentro del tramite legislativo se construya un nuevo texto con el Congreso, se haga consenso que permita nutrirse de propuestas valiosas que han presentado los partidos, organizaciones civiles y el sector privado», ha afirmado Duque en una rueda de prensa.

Con el nuevo texto, ha dicho, el Gobierno espera que la ciudadanía tenga «tranquilidad y certeza de que no habrá ningún tipo de preocupación», tal y como ha informado el diario ‘El Espectador’.

«En el nuevo documento no habrá IVA a los servicios públicos, no habrá IVA a la gasolina, sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país», ha dicho.

En relación con el impuesto sobre la renta ha matizado que «las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo, es decir no se va a ampliar la base».

Nueva jornada de manifestaciones

El viernes se produjeron por tercer día consecutivo manifestaciones en varias ciudades de Colombia que se saldaron con al menos un fallecido y varios heridos.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha confirmado la muerte de una persona por arma de fuego y que otras han sido heridas, según recoge Caracol Radio, si bien otros medios de comunicación hablan ya de hasta siete muertos.

En esta ciudad se han producido graves altercados durante varias jornadas, lo que ha llevado a diversas ONG a denunciar la muerte de manifestantes a causa de los enfrentamientos que se siguen produciendo con la Policía en la ciudad.

Por otra parte, Twitter ha eliminado una publicación del expresidente Álvaro Uribe en referencia a las protestas por atentar supuestamente contra las reglas de la red social. «Este tuit en específico viola nuestras políticas con respecto a la glorificación de la violencia», ha comunicado la cuenta oficial de seguridad de Twitter.