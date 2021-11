El principal promotor de las protestas contra el gobierno cubano deja la isla y viaja a España

18/11/2021 07:32 Internacional CUBA AGENCIAS | EITB Media Yunior García ha asegurado que su idea es regresar a Cuba, pero ha insistido en que ha optado por salir de la isla para poder seguir denunciado lo que pasa en ella.

Yunior García, uno de los principales promotores de las marchas contra el Gobierno de Cuba, ha dejado la isla y ha viajado a España. El opositor cubano aterrizó en Madrid a las 14:00 horas de ayer, miércoles, junto a su mujer Dayana Prieto.

El pasado fin de semana no pudo llevar a cabo sus planes de desfilar por las calles de La Habana tras sitiar las fuerzas de seguridad su vivienda.

García ha asegurado que salió de Cuba porque, aunque asumía que no le iban a detener para evitar convertirle en un símbolo, daba por hecho que iba a quedar «silenciado», aislado en su casa y sin apenas de comunicación. Asimismo, ha declarado que «Cuba no necesita más mártires», aludiendo en particular a casos como el de Oswaldo Payá.

Ha aseverado que no ha pedido asilo en España porque su idea es regresar a Cuba. El dramaturgo entiende que puede haber críticas a su decisión, pero ha insistido en que ha optado por salir de la isla para poder seguir denunciando lo que pasa dentro de ella.