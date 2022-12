Eloy Mora: José María Figueres y Alicia Fournier me llamaron para silenciarme por el video de ‘salto al vacío’

10:37 a. m.: Las llamadas fueron una coacción, insiste Eloy Mora

El diputado verdiblanco Luis Fernando Mendoza le preguntó a Eloy Mora si las llamadas de José María Figueres y Alicia Fournier fueron una coacción o más bien tranquilizadoras. Ante lo cual el productor audiovisual insistió en que habían sido una coacción.

“Pasivo agresivo se llama eso, claro que sí (fue una coacción). Evidentemente no estaban conmigo, en las dos llamadas dijeron tranquilo, estamos con vos, y no estaban conmigo, dijeron públicamente otra cosa”.

Eloy Mora asegura que las llamadas de A. Fournier y Figueres fueron de coacción, le dijeron: «Estamos con vos» y el productor revela que, luego, se dio cuenta claramente de que no estaban con él. «Salieron públicamente, en medios, y claramente no estaban conmigo». @nacion — Sequeira (@aaaseque) December 12, 2022

10 a. m.: Eloy Mora revela llamada de Figueres

Eloy Mora reconoció ante los diputados, que el otrora candidato presidencial del PLN, José María Figueres, lo llamó por el polémico video de ‘salto al vacío’, un día después de que el clip salió a la luz pública.

De acuerdo con su testimonio, Figueres le dijo: “This too shall pass (todo esto debe pasar), porque le gusta hablar en inglés. Estamos con vos, eso fue lo que dijo”.

Esa fue la segunda llamada que recibió de personeros del PLN, pues un día antes lo había llamado Alicia Fournier, quien surgió como jefa de campaña de Figueres. Ambas llamadas telefónicas ocurrieron a finales de marzo, previo a la segunda ronda del 3 de abril.

Reiteró que el motivo de las dos llamadas era que no saliera a hablar en público sobre el audiovisual o, al menos, no en ese momento. Dijo que durante la llamada de Figueres también estuvo presente Jorge Oller, quien fue el jefe de campaña de la primera ronda y el jefe de comunicación política en la segunda ronda.

“Creo que las dos llamadas tenían una misma raíz, era que me tranquilizara, que no salía a decir nada, si para vos es importante podés salir, pero no ahora”, detalló Mora.

Posteriormente, Pilar Cisneros le preguntó: “¿Con la llamada de doña Alicia Fournier dijo que usted sintió una poderosa sensación de coacción, sintió lo mismo con la llamada de don José María?”.

Ante lo cual, Mora respondió: “Creo que sí, era como de que no hiciera nada a la ligera”.

De seguido Cisneros agregó: “¿Básicamente quédese callado, no diga la verdad?”. Y Mora dijo: “Tal cual”.

Eloy Mora, productor de Drim Tim, revela que @figuerescr le hizo una llamada, después de Alicia Fournier, sobre el video ‘Salto al vacío’ y le dijo, en inglés, «This too shall pass».

También le dijo: «Estamos con vos»@nacion — Sequeira (@aaaseque) December 12, 2022

9:45 a. m.: Inicia comparecencia de Eloy Mora

El actor y productor audiovisual Eloy Mora, de la empresa El Drim Tim S. A., rindió juramento. Llegó a la comisión legislativa acompañado de su abogado Rafael Eliécer Cascante Arias.

Inició reconociendo que realizó el polémico video durante los días previos a la segunda ronda del 3 abril para el partido que lo contrató desde la primera ronda. No mencionó el nombre, pero ante el TSE constan facturas millonarias por trabajos realizados a Liberación Nacional.

9:10 a. m.: ‘En la estructura del PLN no hay un pago relacionado’

Ante una pregunta de Jorge Dengo, del Liberal Progresista, Gustavo Viales insistió en que el pago del polémico video de ‘salto al vacío’ no aparece en los reportes oficiales que Liberación entregó al Tribunal Supremo de Elecciones.

“Las respuestas que doy son con base en lo que me consta, en la estructura del PLN no hay un pago relacionado. Si hay otra forma, la desconozco totalmente, no participé en la campaña ni en la liquidación de los gastos”, dijo el excongresista.

Gustavo Viales, exsecretario del PLN, afirma que emitió un oficio con información sobre el polémico video del ‘Salto al vacío’, que lo contrató una empresa que tenía un contrato con Liberación, empresa de la esposa de Giovanni Bulgarelli, quien lo gestionó con Eloy Mora@nacion — Sequeira (@aaaseque) December 12, 2022

8:30 a. m.: Comparecencia arrancó con Gustavo Viales

Previo a la comparecencia de Eloy Mora, acudió el exdiputado Gustavo Viales, quien hasta hace pocos meses fue secretario general del PLN. Él acudió a la sede legislativa por una nota que remitió al TSE en la que aseguró que su partido no registró donaciones que cubrieran el pago del polémico video y que, si existiera un pago con recursos de la agrupación, este no habría seguido el trámite correspondiente de ley.

Ante los diputados, Viales dijo que estuvo separado de la campaña electoral desde junio del 2021 y hasta abril del 2022.

La diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático, le preguntó sobre unas declaraciones que él dio, en una sesión del Directorio Político verdiblanco, sobre el polémico video, en las que indicaba que el audiovisual fue contratado a un actor pagado por el partido.

En respuesta, Viales la remitió a la nota que él envió al Tribunal, en julio pasado, sin agregar mayores detalles sobre su contenido. De seguido, ante consultas de otros diputados, insistió en que todo lo que había dicho se basaba en lo publicado ya en la prensa y en lo que aparecía en los contratos suscritos por su partido y que, por ende, no tenía más información porque no participó en la campaña.

Aparte Dinorah Barquero y Francisco Nicolás, del PLN llegaron varios diputados en comparecencia de Gustavo Viales, exsecretario general:

Kattia Rivera, Katherine Moreira, Óscar Izquierdo y Luis Fdo. Mendoza

¿Defensa de Viales?@nacion — Sequeira (@aaaseque) December 12, 2022

8 a. m.: Eloy Mora citado a comparecer

La mañana de este lunes, a partir de las 8:15 a. m., el productor audiovisual Eloy Mora comparece ante la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales. Él fue citado por haber producido el polémico video conocido como “salto al vacío”, un clip que surgió en marzo del 2022, antes de la segunda ronda electoral, en el que personas saltaban desde la azotea de un edificio como un mensaje de crítica al entonces candidato presidencial, Rodrigo Chaves.

La Nación le informará sobre esta comparecencia en vivo. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presume que el video fue una donación ilegal a la campaña de José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), de previo a la segunda ronda del 3 de abril.

En un oficio enviado a la Fiscalía el 10 de octubre, el TSE concluyó que la sociedad anónima Profeso, cuyo presidente es el abogado, exdiplomático y exmagistrado suplente Moisés Fachler Grunspan, fue la que pagó la producción del video a la empresa El Drim Tim S. A., de Eloy Mora.

El Código Electoral prohíbe que personas jurídicas hagan contribuciones, donaciones o aportes, en dinero o en especie, a favor de un partido político y sanciona este delito, en su artículo 274, con penas de dos a cuatro años de cárcel.

Video de ‘salto al vacío’ expone a sanción al PLN y a presunto donador