Emmy 2022: HBO y Netflix vuelven a dominar las nominaciones a lo mejor de la TV

El juego del calamar, Euphoria, Stranger Things, Ted Lasso, Ozark, Abbott Elementary y Curb Your Enthusiasm, son algunas de las principales producciones para televisión que recibieron nominaciones a los premios Emmy 2022.

Este martes 12 de julio, por medio de una transmisión realizada en su página web oficial, la Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció los aspirantes a los prestigiosos premios, que acuña a las producciones más importantes del año.

Como ha sido tendencia en los últimos años, los programas y series para plataformas digitales sobresalen en la lista de contendientes. De hecho, los productos de HBO y Netflix dominan la contienda.

La gala de los premios Emmy 2022 se realizará el 12 de setiembre.

A continuación la lista de los principales nominados:

Mejor serie de comedia:

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Mejor serie de drama:

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

El juego del calamar

Stranger Things

Succesion

Yellowjackets

Mejor actor en una serie de comedia:

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders In The Building)

Martin Short (Only Murders In The Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Mejor actriz en una serie de comedia:

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Mejor actor en una serie dramática:

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz en una serie dramática:

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Noticia en desarrollo