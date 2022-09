Encontronazo entre Feinzaig y Acuña por freno a plan contra discriminación salarial de mujeres

Los jefes de las fracciones legislativas del Frente Amplio (FA) y el Liberal Progresista (PLP), Jonathan Acuña y Eliécer Feinzaig, sostuvieron un fuerte choque este jueves, durante la reunión de las jefaturas del Congreso.

En el centro de la discusión fue la intención de varias bancadas de frenar el proyecto de ley para prohibir la discriminación salarial basada en género (expediente legislativo 21.170), propuesto por la anterior Comisión de la Mujer del Congreso.

El texto de ley fue aprobado en su trámite de primer debate el pasado 29 de agosto, en el plenario, y ahora varias bancadas solicitaron frenar el avance y, más bien, devolverlo a la comisión dictaminadora.

Para ello, se basaron en un criterio del Ministerio de Trabajo, el cual alegó no tener capacidad para una efectiva fiscalización que evite este tipo de discriminación en las empresas.

Cuando el presidente legislativo, Rodrigo Arias, le preguntó a Acuña su criterio, este dijo que no estaba de acuerdo y que, si todas las fracciones están a favor del plan, no entendía cuál era la intención real de devolverlo.

A raíz de ese comentario, Feinzaig dijo que todos están de acuerdo en operativizar la equidad remunerativa, pero que la diferencia está en cómo lograrlo.

Agregó que la ley podría ser un saludo a la bandera porque el Ministerio de Trabajo no tiene recursos para ponerla en práctica e “impone un montón de trámites y costos adicionales a la actividad productiva de un país que necesita reactivación, no entrabamiento”.

Entonces, Acuña preguntó cuáles son las modificaciones específicas que se pretenden, porque su preocupación es hablar de preocupaciones imprecisas, al tiempo que negó que el proyecto exija una burocracia gigante.

El frenteamplista dijo que la iniciativa solo exige un informe semestral a un conjunto de patronos que defina el Ministerio de Trabajo, con información sobre egresos totales por salarios, la distribución por persona y entre hombres y mujeres.

“Si deciden que lo van a posponer, pido que se hagan de conocimiento de todos y todas esas modificaciones, porque mi mayor preocupación es que pospongamos y no hay una discusión de fondo. Todos señalan que están de acuerdo, entonces cuál es la cuestión de fondo”, alegó.

Acuña alegó que no se crea un derecho novedoso y enfatizó que tiene una discusión de fondo con respecto al proyecto.

En ese momento, Feinzaig reaccionó molesto y sugirió que Acuña hablaba “para la galería”, pues enfatizó que él y todos los partidos están de acuerdo en operativizar ese derecho.

“No he dicho que porque el Ministerio de Trabajo dice que no lo puede hacer, que no se haga nada, pero si no puede tener capacidad de hacer nada ese ministerio, tomémonos el tiempo para ver de qué manera operativizamos el derecho.

“Si lo que se quiere es un voto para la galería, y aprobar un trámite que va a imponer costos, pero no resolver el problema de fondo, que lo sepa la galería, que eso quiere el Frente Amplio, solo para mandar una señal. La otra opción es no atropellar las cosas, devolver el proyecto por un mes y tratar de encontrar la forma de operativizar el derecho.

“Reitero, para los troles del Frente Amplio, sí estamos de acuerdo con el derecho, con la paridad remunerativa, con operativizarlo, pero no por votarlo a sabiendas de que no va a resolver el problema”, dijo el liberal.

Más molesto aún, Jonathan Acuña le pidió “un mínimo de respeto” a Feinzaig, porque aseguró que él va a dar discusiones de fondo y le pareció un “irrespeto gigante” que lo califique como “la galería”.

El frenteamplista agregó que, dichosamente, la reunión de las jefaturas se transmite.

“Para hacer política decente, lo mínimo entre adversarios políticos es esa base de respeto y me parece absolutamente irrespetuoso lo que usted ha dicho. También que se termine refiriendo a troles; no sé a qué se refiere, porque hay gente que le reclama a uno desde las perspectivas más variadas”, agregó.

Acuña dijo que todos saben que hay militantes de otros partidos que les dicen barbaridades desde las redes y le preguntó “¿a cuenta de qué viene eso?”. “Yo he sido respetuoso con todos ustedes, pido un mínimo de respeto”, acotó.

Según Eliécer Feinzaig, esos troles son jefes de despacho de algunos diputados del Frente Amplio e, incluso, dijo que si Acuña quería que diera nombres, los daba. También acusó al jefe frenteamplista de haber faltado al respeto por supuestamente decir que “aquí hay intenciones de que esto no se pueda hacer”.

“No es cualquier militante, no le pido que controle a militantes de su partido, estoy hablando de jefes de despacho de sus compañeros de fracción”, adujo y dijo que se toman señales de las decisiones que se toman para “iniciar el ataque”.

Finalmente, Acuña rechazó lo acusado por Feinzaig y dijo que él expresamente manifestó que considera que todos están de acuerdo por el fondo del proyecto.

Al final, Arias declaró que el acuerdo es posponer cualquier decisión por una semana, luego de que las personas que integran la Comisión de Mujeres analicen el asunto y que las jefaturas acuerden un camino.