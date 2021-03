Fracasa el nuevo intento de reflotar el Ever Given y desbloquear el canal de Suez

Un nuevo intento para reflotar el portacontenedores Ever Given y desbloquear así el canal de Suez ha fracasado en la noche del sábado al domingo, cuando se esperaba que la luna llena y la marea alta propiciase el éxito de la operación, según ha informado una de la compañías que operan en este paso marítimo.

«Desafortunadamente, el estado de la marea no ayudó a reflotar el Ever Given esta noche», ha señalado Leth Agencies, compañía especializada en servicios logísticos en diferentes canales y estrechos del mundo, en su cuenta de Twitter.

Unfortunately, the tidal condtions didn’t help re-floating #EverGiven tonight. While the SCA dredgers will continue their work, tugs will assist in new attempts again tomorrow.

