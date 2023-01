Globos de Oro: ‘The White Lotus’, ‘House of the Dragon’ y Steven Spielberg triunfan en los premios

Luego de dos años sin ceremonias presenciales por la pandemia, con un escándalo de por medio y siendo boicoteados por estudios y estrellas en el 2021, los Globos de Oro regresaron este 2023 por lo alto con su gala número 80, para premiar lo mejor del cine y la televisión.

De allí que a los galardones que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), no les bastaba este año con ser considerados la antesala de los Óscar, sino que estaban obligados a limpiar su imagen y volver a posicionarse como una de las principales galas de premiación de la industria.

Lo cierto es que decenas de estrellas decidieron darle una segunda oportunidad a los premiosy asistieron a la ceremonia que se llevó a cabo la noche de este martes 10 de enero en el Beverly Hilton, en Beverly Hills.

Este año la serie de ABC Abbot Elementary, fue la gran ganadora de la noche con tres estatuillas, incluida la de Mejor serie de comedia. Mientras que The White Lotus, de HBO, se llevó dos de los premios.

Series como Merlina, Better Call Saul y The Crown que dieron mucho de que hablar en el 2022, se quedaron sin ningún premio.

En el caso del cine, la cinta protagonizada por Colin Farrell The Banshees of Inisherin obtuvo tres galardones, mientras que Everything Everywhere All At Once y el largometraje de Steven Spielberg The Fabelmans obtuvieron dos galardones cada uno.

La controversia

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se vio envuelta en un escándalo en 2021 tras ser acusada de falta de diversidad y de corrupción. Eso hizo que en 2022 la gala no fuera transmitida por televisión y que se celebrara a puerta cerrada.

La controversia comenzó tras una noticia que dio a conocer Los Angeles Times, en la que se exponían prácticas financieras sospechosas en la organización de los Globos de Oro así como la falta de diversidad entre sus miembros.

Ante los cuestionamientos, la Asociación tomó la decisión de hacer una serie de reformas, incluidas varias medidas para aumentar el número de personas negras en sus filas. Según había dado a conocer Variety, las reformas también incluían nuevas restricciones sobre los obsequios que los miembros podrían recibir y los pagos por el trabajo en sus comités.

Tras los cambios, la cadena NBC decidió darle una nueva oportunidad y este 2023 sí transmitió los premios en Estados Unidos.

A continuación la lista de ganadores.

Televisión

Mejor actor de comedia o musical: Jeremy Allen White por The Bear.

Mejor actriz de comedia o musical: Quinta Brunson por Abbot Elementary.

Mejor actriz de drama: Zendaya por Euphoria.

Mejor actor de drama: Kevin Costner por Yellowstone.

Mejor actor de reparto en serie drama: Tyler James Williams por Abbott Elementary.

Mejor actriz de reparto en serie drama: Julia Garner por Ozark.

Mejor actor en miniserie o película para televisión: Evan Peters por Dahmer.

Mejor actriz en miniserie o película para televisión: Amanda Seyfried por The Dropout.

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Walter Hauser por Black Bird.

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Jennifer Coolidge por The White Lotus.

Mejor miniserie: The White Lotus.

Mejor serie de comedia: Abbott Elementary

Mejor serie de drama: House of the Dragon

Cine

Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por Everything Everywhere All At Once.

Mejor actor de comedia o musical: Colin Farrell por The Banshees of Inisherin.

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan por Everything Everywhere All At Once.

Mejor actriz de reparto: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever.

Mejor actor de película de drama: Austin Butler por Elvis

Mejor actriz de película de drama: Cate Blanchett por TAR.

Mejor película animada: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor película extranjera: 1985 (Argentina)

Mejor banda sonora: Justin Hurwitz por Babylon.

Mejor canción: Naatu Naatu por RRR.

Mejor guión: Martin McDonagh por The Banshees of Inisherin.

Mejor director: Steven Spielberg por The Fabelmans.

Mejor película drama: The Fabelmans.

Mejor película de comedia o musical: The Banshees of Inisherin.