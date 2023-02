Gobierno insiste en vender el BCR y 49% del INS

El Gobierno pretende impulsar dos nuevos proyectos para vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS), confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en una conferencia de prensa donde presentó los resultados fiscales del 2022.

“Estamos buscando hacer un proyecto más simple (para la venta del BCR), y lo estaríamos volviendo a plantear, porque creemos que nuestra responsabilidad es brindarle a los costarricenses la posibilidad de tener una mejor gestión de los recursos”, declaró.

Explicó que también “está en el análisis” incluir otro proyecto para la venta del 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS). Sin embargo, cree que el Poder Ejecutivo no podría saturar la agenda de la Asamblea Legislativa con proyectos que tengan “una dificultad política”.

Según Acosta, la venta de activos es la única medida con la cual el Gobierno puede cumplir su objetivo de bajar la relación deuda-PIB por debajo del 60% lo antes posible, con el fin de poder incrementar el gasto en capital. De 68% del PIB en 2021, la deuda cerró en el 2022 en 63,8%. Un “límite natural” o ideal sería el 50%.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que cuando la deuda supera el 60% de la producción se requieren los mayores esfuerzos para contener el gasto, pues es ya un escenario riesgoso. Por encima del 60% se debe aplicar la regla fiscal (un límite al crecimiento del gasto que se define cada año) tanto al gasto corriente como al de capital que incluye las obras públicas.

Además, el ministro opinó que la venta de activos es importante porque “no genera un sacrificio”, pues, según él, no se presiona más al sector productivo con impuestos y no se limita el gasto social.

El jerarca prevé que el proyecto de venta del BCR se anuncie en marzo, cuando el Ejecutivo formalice el lanzamiento de la “Ruta de las finanzas públicas”. El de la venta del 49% de las acciones del INS sería posterior a este, aunque no mencionó fecha.

Acosta también informó que el Poder Ejecutivo maneja la opción de hacer “mejoras sensibles en la recaudación” para reducir el porcentaje de la deuda pública, pero mencionó que esto es un proceso “muy lento” el cual podría tener un impacto menor.

“Digo lento porque una mejora de recaudación de un punto porcentual (de la deuda) no tiene el impacto que tiene la venta de un activo que puede bajar tres puntos porcentuales, y eso es lo que nosotros queremos, bajar de un 63,8% a por debajo del 60% lo más rápido posible; y eso solo lo podemos hacer vendiendo activos”, señaló.

Proyectos anteriores fallaron

El Gobierno Central ya había puesto sobre la mesa su intención de vender activos como una estrategia para reducir la deuda pública. El 16 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció en su informe de los primeros 100 días de Gobierno que pondría a la venta el Banco de Costa Rica (BCR) y el 49% de las acciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).

A pesar de esto, únicamente el proyecto de venta de la entidad financiera llegó al Congreso. Posteriormente, fue retirado por el mismo Gobierno ante los cuestionamientos de transparencia que hizo la Contraloría General de la República (CGR) al texto.

Gobierno retira proyecto de venta del BCR

Las críticas de la CGR sobre el proyecto anterior recayeron en la forma de contratar a la persona que asesoraría la venta, así como la comisión que ganaría. Además, se plantearon dudas sobre el papel preponderante del Consejo de Gobierno en la transacción.

“Las observaciones nos han hecho plantear la necesidad de desconvocar este proyecto de ley a partir de este momento. Nuestro interés es incorporar las observaciones, las dudas que se han generado”, manifestó Acosta en noviembre.

Diputados reaccionaron

Tras el primer intento de venta del BCR, varias bancadas de la Asamblea Legislativa se opusieron al proyecto, entre ellas el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Nueva República (PNR) y el Frente Amplio (FA).

Con el anuncio que se hizo este martes, algunos diputados que se habían opuesto anteriormente reaccionaron.

Daniela Rojas, jefa de fracción del PUSC explicó que si el Ejecutivo vuelve a presentar una propuesta de venta, los diputados socialcristianos la revisarían detalladamente. Adelantó que el nuevo proyecto deberá incorporar un estudio técnico y una metodología adecuada que determine el valor real del BCR, además de establecer qué pasará con la administración de algunos fideicomisos que mantiene la entidad con otras instituciones.

¿Por qué el plan de venta del BCR acarrea cuestionamientos de transparencia?

Para la diputada Dinorah Barquero, del PLN, no es viable en ninguna circunstancia la venta de los activos estatales. “No es de recibo; ninguna de las dos (propuestas de venta). Yo creo que en este país las instituciones públicas no están en venta, ni la Caja, ni el INS, ni el ICE, ni ninguno de los bancos”, expresó la diputada quien también es presidenta de la Comisión Permanente del Control de Ingreso y Gasto Público.

Respecto al argumento del Ejecutivo sobre la necesidad de vender los activos estatales para hacerle frente a la deuda pública que se vence en los próximos años, la legisladora opinó que la venta del banco no tendría mucho sentido pues luego de que el Estado se deshaga de él, habría un hueco en los ingresos que genera actualmente.

“Eso es como tener una casa propia que está alquilada; entonces vende la casa, pierde el terreno y pierde los ingresos por alquiler. No tiene sentido, no tiene lógica, no entiendo la razón de vender una institución que está dando ganancias”, concluyó Barquero.