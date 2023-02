Henry Rodríguez sobre su renuncia a Multimedios: ‘Es de las decisiones más difíciles de mi vida’

Tomar la decisión de renunciar a la dirección de noticias de Telediario no fue una tarea sencilla para el periodista Henry Rodríguez, quien este martes 31 de enero anunció su salida de Multimedios.

De hecho, el comunicador colombiano, quien desde hace más de 24 años vive en Costa Rica, analizó por más de un mes si presentaba la carta de renuncia o si seguía a la cabeza del noticiario, sin embargo, al final se inclinó por su familia y los nuevos retos personales y profesionales.

“Es de las decisiones más difíciles de mi vida. Hay amigos que se construyen, la experiencia que se adquirió, los retos enormes que tiene el canal como empresa y que crece a una velocidad impresionante, porque ningún medio ha crecido como lo ha hecho Multimedios en los últimos tiempos. Y es que el eslogan de Multimedios es: ‘Somos familia’ y para mí realmente es como dejar esa familia e ir a nuevos caminos, buscando nuevos aires. Entonces, fue complicado, pero tenía que hacerlo”, afirma Rodríguez.

El periodista, quien este 2023 cumplirá 60 años, detalla que antes de tomar la decisión, lo habló con su esposa, la chelista Marianela Cordero, y su familia, quien reside en Colombia.

Además, el comunicador comenta que su salida está relacionada a un proyecto personal que quiere desarrollar y del que todavía no puede hablar, pero asegura que no tiene nada que ver con el periodismo. Asimismo, quiere tomarse un tiempo para “hacer cosas nuevas, plantearme retos nuevos y reacomodar un poco el camino”.

“Ya no tengo 20 años, voy a cumplir 60 este año, y me entró el gusanito de plantearme nuevas cosas en la vida, quiero hacerlo y llegó el momento. Pero creo que esta experiencia en Multimedios fue uno de los grandes pasos que he dado en mi carrera y de ese recorrido sólo me queda aprendizaje y crecimiento”, afirma.

Rodríguez, quien se ha desempeñado principalmente como periodista radiofónico, asumió el cargo de director de noticias de Telediario en octubre del 2021. En este tiempo, el periodista afirma que aprendió de un nuevo mundo y descubrió lo apasionante que es la televisión.

Por ello, está más que satisfecho de haber aceptado el cargo, que llegó justo cuando recorría Costa Rica de pueblo en pueblo en su motocicleta, buscando las historias positivas de los ticos.

“Fue una experiencia de crecimiento absoluto, un universo nuevo. Para mí, la televisión como tal era otro continente y llegar ahí y aprender fue enriquecedor. Es una de las experiencias más bonitas que me deja esta carrera. La televisión tiene todo, es una magia por dentro, por lo conocer a fondo cómo funciona y cómo opera con sus cosas buenas y sus cosas malas, me queda una enorme enseñanza. Creo que me voy del canal siendo más”, añade.

Ahora, Rodríguez entra en etapa de preaviso, tiempo en el que aprovechará para dejar “los asuntos en orden” mientras el canal busca su sustituto.

Y aunque por ahora su deseo es enfocarse en él y en su futuro, no descarta regresar a Multimedios con un programa especial.

“Se planteó en el canal volver a revivir un programa que yo hacía, que era Micrófono abierto, y voy a pensarlo, porque no quiero alejarme del todo de los medios porque es algo que me apasiona… pero si quiero hacer más cosas personales y de familia, quiero dedicarle un tiempo. Por ahora, el plan es no tener un plan, sino dedicarme mucho a mi familia y descansar un poco, recuperar un poco el tema de la salud porque obviamente uno se va a cansando”, explica.

El periodista ya suma cuatro décadas de carrera, pues inició a ejercer su profesión a los 20 años en una radio en Colombia. Él considera que ha hecho una “carrera muy limpia”, tomando en cuenta “todos los problemas que se generaron el camino, los pecados que se cometen y los premios de periodismo que recibí”.