Herediano golea a un inoperante Alajuelense en el Torneo Apertura del fútbol femenino

El Herediano no tuvo piedad ante un desconocido Alajuelense, al cual goleó 4-0, lo despojó del segundo lugar del Torneo Apertura del Fútbol femenino y lo mandó al tercero, al imponerse con claridad y sin apelaciones.

Las erizas sumaron su tercera derrota en los últimos cinco partidos, tras perder ante Sporting (4- 1), Saprissa (4-3) y el Team (4-0), dejando muchísimas dudas, muy lejos de aquel equipo invencible comandado por Wílmer Pato López.

Con su triunfo, las dirigidas por Luis Obando llegaron a 23 unidades, igualando precisamente al Sporting FC, pero por mejor gol diferencia de las josefinas se quedan en la segunda casilla. Las rojinegras ahora son terceras con 22 y Saprissa queda cuarto con 17

Eh la primera parte el Team fue mejor que el conjunto rojinegro. A pesar de que Gloriana Villalobos no está al 100 % de sus condiciones físicas, tras superar su lesión, junto a Mariana Campos se combinaron en el cuadro florense para alcanzar una cómoda ventaja.

La gran figura de las rojiamarillas fue la delantera Yerlin Rojas, quien demostró su efectividad y contundencia al marcar un doblete, aprovechando las facilidades que dio la parte baja visitante.

Al minuto 11 Rojas, luego de un centro de Jazmín Elizondo, marcó el 1-0. Yerlin se adelantó a su marcador para anotar de cabeza al vencer a la guardameta Fabiola Murillo.

Las rojinegras intentaron una tímida reacción, pero el mejor control de las acciones de las locales les permitió aumentar la ventaja antes del descanso, gracias la combinación entre Gloriana Villalobos, Mariana Campos y Rojas, quien finalmente anotó el 2-0 al 42.

“Estamos muy contentas, todas vamos de la mano. Lo más importante son los tres puntos. No hemos ganado nada, pero conforme se den los partidos vamos a ir demostrando que estamos para grandes cosas en el campeonato”, comentó Rojas, tras su doblete en TD+-

En el complemento la Liga realizó una serie de variantes para intentar descontar en los cartones, pero Mariela Campos volvió a ser protagonista para asistir a Daniel Coto, quien marcó el 3-0 al 50.

La goleada la cerró Diana Vallejos, quien recibió un servicio filtrado de Nicole De Obaldía y superó la salida de la guardameta Murillo, para marcar el definitivo 4-0 al 82.

Otros resultados

Por su parte, el Saprissa goleó 5- 0 al Pérez Zeledón gracias al doblete de Katherine Alvarado al 26 y 29 y los tantos de Kenlly Villalobos, al 45, Abigail Sancho al 65 y Yomira Pinzón al 88.

Con el resultado las moradas asumen el cuarto puesto de la clasificación con 17 puntos, superando a las generaleñas que descienden a la quinta casilla al quedar con 15 unidades.

Este domingo se completa la jornada 11 con los duelos entre Municipal Pococí vs Dimas Escazú a las 2 p. m. en el estadio de Cariari y Suva Sports recibe al líder Sporting FC en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, a las 4 p. m.

El jueves 3 de noviembre se jugará la jornada número 12, con los compromisos entre Alajuelense vs Sporting, Dimas Escazú vs Herediano, Pococí vs Pérez Zeledón y Suva vs Saprissa.

El torneo se suspenderá por los compromisos de la fecha FIFA de la Selección Nacional y se reanudará el 20 noviembre para jugar las dos últimas jornadas de la fase regular del certamen.