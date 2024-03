Hombre agrede y daña vehículo de otro conductor en plena calle

Un hombre de apellido Álvarez, de 47 años, golpeó a otro conductor en plena vía pública de Curridabat, San José, justo frente a un restaurante. Los hechos aparentemente ocurrieron entre el jueves y el viernes.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo el hombre se acerca a la ventana del conductor y comienza a gritarle para que se baje del vehículo. El conductor se niega y lanza un golpe fallido, momento en que Álvarez se abalanza sobre él, para golpearlo repetidamente, y luego gritarle: “Usted no sabe con quién se está metiendo, cara de p****”.

Durante la agresión, el sujeto rompió la camisa del conductor, dañó uno de los retrovisores y pateó una de las puertas. La acompañante del ofendido logró grabar parte del incidente. En el lugar, numerosos vehículos tocan sus cláxones para que los hombres dejaran de obstruir el tránsito.

Tras el altercado, Álvarez regresó a su vehículo y continuó su trayecto, mientras que el conductor afectado y su acompañante quedaron en el lugar para recopilar los videos que los presentes lograron capturar.

Pandemia exacerbó agresividad en calles costarricenses

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Álvarez es extranjero, nacionalizado costarricense. Este medio intentó contactarlo, pero no respondió a las llamadas.

En una conversación con La Nación, el director de la Policía de Tránsito y criminólogo, Oswaldo Miranda, destacó que estas situaciones pueden originarse por diversas circunstancias, como el estrés por estar en un embotellamiento, la prisa, o problemas personales que lleven a la persona a desahogar su frustración con alguien al azar.

Miranda recomendó a los conductores que si saben que habrá trabajos en las vías, salgan más temprano o tomen rutas alternas. Además, enfatizó en la importancia de mantener la paciencia y la distancia con otros vehículos en caso de presas.

Antecedentes

En el pasado, otras agresiones o intimidaciones en carretera también cobraron relevancia en redes sociales. Por ejemplo, en diciembre del 2023, un conductor sacó una pistola por la ventana y comenzó a disparar durante un embotellamiento cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

En febrero del 2023, un individuo de apellido Alvarado , presuntamente vinculado a una estructura criminal en Guácimo, Limón, fue detenido después de chocar con un conductor en la vía pública y amenazarlo con armas de fuego en la misma zona.

En marzo del 2021, un trailero agredió severamente a un conductor en la autopista General Cañas. A consecuencia de los golpes, la víctima sufrió lesiones graves en la boca y el ojo, entre otras, y tuvo que ser atendido en el hospital San Francisco de Asís, en Grecia, Alajuela.

“Yo no sé qué pasó. Solo sé que él se acercó a mi ventana del carro y me golpeó. No sé quién es, otro señor me dijo que conducía un camión rojo, pero yo no vi cuándo se bajó ni nada. Él no dejaba de golpearme, y cuando le pedí que parara, no decía nada, solo seguía golpeándome”, relató la víctima en una entrevista con La Nación.

La víctima aseguró que conducía de regreso del trabajo de manera tranquila antes del incidente y admitió que, por temor, no llamó a la Policía de Tránsito.