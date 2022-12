Hombre que ganó seis veces la lotería en Estados Unidos revela su truco

Raymond Roberts, un veterano de la guerra de Vietnam, de 60 años, jugó con los mismos números seis veces en la lotería estatal Lucky for Life de Massachusetts, Estados Unidos, y ganó. En redes sociales se conoció la historia de uno de los hombres con más suerte del planeta.

Roberts, de Fall River, una ciudad al sur de Boston, compró varios boletos de la lotería en una licorera de su ciudad. Él le comentó a Massachusetts State Lottery que por “intuición” compró seis boletos con los mismos números, los cuales son una combinación de fechas de aniversario y cumpleaños, con las que jugó múltiples sorteos por más de 20 años.

El 15 de diciembre, el hombre reclamó sus premios en la sede de la lotería del Estado de Massachusetts en Dorchester y eligió la opción en efectivo de $390.000 (¢225 millones) en cinco de sus premios por un total de $1.950.000 (¢1.134 millones). Además, en uno de los boletos escogió la opción de anualidad, por lo que recibirá un mínimo de 20 pagos anuales de $25.000 (¢14 millones).

De acuerdo con la información de la lotería de Massachusetts, Raymond Roberts utilizará parte de su premio para comprar una motocicleta.

En esta historia Roberts no es el único ganador, pues la licorera donde compró los boletos recibirá un total de $30.000 (¢17 millones) (¢2,8 millones por cada uno de los seis tiquetes) por la venta de esta lotería.

Cada billete de lotería de Lucky for life cuesta $2. Para jugarlo, las personas deben seleccionar cinco números entre 1 y 18 y un sexto, llamado Lucky ball, entre el 1 y el 18.

De acuerdo con el sitio oficial de la lotería, las probabilidades de ganar solo el premio de $25.000 (14 millones) por año de por vida son una en 1.813.028. Por otro lado, según la BBC, los residentes de Massachusetts son los que más boletos de lotería y raspaditos compran en comparación con otros estados de Estados Unidos.

Fall River is the winner of six $25,000 a year for life prizes in the multi-state Lucky for Life game. Want to know more? Visit:https://t.co/UDddshWTuM pic.twitter.com/bXuA3vmwB0

— Mass. State Lottery (@MAStateLottery) December 16, 2022