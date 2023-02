Hoy hace 50 años: Este fue el hospital que no se abrió en Villa Neily

Texto original publicado por La Nación el 5 de febrero de 1972

“La iniciativa para levantar un hospital en Villa Neily tiene siete años. Todos estábamos conscientes de esa necesidad, porque el hospital de Coto 47 queda muy lejos. El pueblo se motivó a trabajar en esa gran obra social. Hicimos fiestas, rifas y bailes, para recaudar fondos”, contó la vecina Alba Molina. “Salud dice que pronto abrirá el hospital, pero con ese cuento nos han tenido cinco años”, dijo.

“Los trabajadores de la Compañía Bananera dieron cuotas rebajadas de sus sueldos para el mismo fin. Hubo veces en que más de 100 trabajadores de esa empresa venían los domingos a trabajar en la construcción del hospital, quiero dejar bien claro que no fue la Compañía Bananera como algunos dicen, sino los obreros de esta, quienes construyeron conjuntamente con el pueblo de Villa Neily, el hospital mencionado. Por eso nos da mucha tristeza verlo cerrado”, explicó Molina.

Cuando interrogamos a la señora Nieves González Fenell, dueña de la tienda París, nos dijo en tono jocoso: “Por ese hospital yo me tosté la nariz muchas veces. Por eso es por lo que no es posible que tantas asoleadas y tanto trabajo vayan a quedar tirados por el suelo. Una recuerda aquella voluntad del pueblo en levantar aquel edificio y no podemos seguir viéndolo cerrado”.

“La hija de mi mamá” iba todos los domingos a trabajar, hombro a hombro con el pueblo Villa Neily y los trabajadores de los sindicatos. El pueblo y nada más que el pueblo es el culpable de que ese hospital siga cerrado. Desde hace mucho tiempo debimos plantearnos de una vez por todas”

En otras noticias

Iglesias deberán pagar impuestos

Fue desechado en la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales, el proyecto de ley de exención de toda clase de impuestos nacionales o municipales a los templos y propiedades de las iglesias reconocidas en forma universal.

El diputado Emilio Piedra Jiménez se pronunció en forma adversa al proyecto: “Yo no lo voy a votar”, dijo. “Ya que no se exonera de impuestos a los agricultores que tienen que pagar hasta ¢80.00 por una pala o alquilarla para llevar a cabo sus labores de limpieza o jardinería para llevar algún sustento a sus casas y no creo que sea urgente la exoneración que ahora se propone”, agregué.

Por su parte, el diputado democristiano, Jesús M. Fernández, se mostró partidario del proyecto “La tendencia universal en países donde se respeta el régimen religioso, es que el Estado fomente o incremente el desarrollo de las actividades espirituales. “En naciones como Yugoslavia dentro de un régimen de filosofía marxista y atea, el Estado tiene legislación no parecida a esta, sino superior. Subvenciona las tres iglesias nacionales que hay allá, porque considera fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad yugoslava”. agregó.

Votaron más mujeres que hombres en la capital

Un informe dado a conocer por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), indica que, en el Cantón Central de San José, hay inscritos en el padrón electoral más mujeres que hombres para votar en las próximas elecciones. Según el informe, las mujeres inscritas son 62.098 y los hombres, 57.269, para un total de 119.367 electores. Otros cantones que registran inscripción de más mujeres que hombres son: Goicoechea, Tibás, Moravia y Montes de Oca.

En general en toda la provincia, solamente hay 1.326 hombres más que mujeres para un gran total de 321.950 electores. El TSE señala que es la única provincia donde hay una proporción tan alta de mujeres inscritas en el padrón. Los datos están dados con base en el último corte del padrón efectuado a 31 de noviembre.