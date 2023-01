Ídolo de Alajuelense cree que jóvenes también deben vivir el fútbol sin las comodidades del CAR

Cuando Mauricio Montero expresó en La Nación que una broma suya a Froylán Ledezma detonó el préstamo del ‘Cachorro’ Juan Pablo Ledezma a Palmares, en la Liga de Ascenso, habló de lo positivo que puede ser esta vivencia para el muchacho que está a punto de cumplir 18 años.

El ‘Chunche’ conoce muy bien el proyecto de liga menor de Alajuelense y lo que se quiere con el Centro de Alto Rendimiento (CAR), porque durante mucho tiempo estuvo ahí.

Fueron años de años trabajando con esos chiquillos en diferentes categorías, con esos cachorros que persiguen el mismo sueño detrás de un balón.

Pero en ese artículo, la leyenda de la Liga y que en la actualidad dirige a Palmares en la Segunda División, consideró que para un muchacho como Juan Pablo Ledezma le resulta más productivo en este momento vivir esa experiencia de “un fútbol diferente”, que si continuara compitiendo en liga menor.

Hablaba de él, pero al emitir este criterio en realidad pensaba en todos esos talentos que hoy cuentan con muchas más condiciones e infraestructura en su proceso de formación que lo que había antes.

Pero que en el caso del fútbol y como todo en la vida, también hay que aprender a trabajar con las uñas, a comprender que las cosas cuestan y hasta como dice una de las frases más populares del ‘Chunche’, deben ‘chollarse las nalgas’.

“Yo creo que a esas edades es que jueguen y jueguen, que tengan otro roce. Tal vez yo digo que la tranquilidad de estar en el CAR y de estar en Alajuelense los hace pasivos. Ahí están cómodos y por fuera hay un montón de cosas que ellos tienen que sufrir para tratar de lograr cosas”, meditó Mauricio Montero.

Por eso cree que es vital que muchachos como Ledezma vivan la otra realidad, la que está fuera del CAR.

“Nosotros no tenemos las condiciones de las canchas, no tenemos las condiciones de los camerinos, que antes y después desayunan y comen, y todas esas cosas que tiene la Liga, en otros lados no las hay. Eso los lleva a ellos a decir: ‘Juemialma, no tengo esto, no tengo lo otro’. Todo eso empiezan a vivirlo y valoran las cosas que le van a venir más adelante para bien”, expresó ‘Chunche’.

El mensaje que dio Mauricio Montero tuvo réplica en la conferencia de prensa que brindaron Jorge Hidalgo y demás integrantes del movimiento ‘Transparencia rojinegra’.

“Leí un artículo muy interesante y de tomar en cuenta, no porque esté malo lo que se hace en el CAR, sino todo lo contrario. El artículo era de Mauricio Montero refiriéndose a por qué el ‘Cachorrillo’ Ledezma está en Palmares y él decía que fue una conversación de casualidad con el papá.

”Pero que le iba a hacer bueno tener las carencias de… para que realmente sudara en Palmares, cosa que las daba por sentado, por un hecho. Eso a ese muchacho le va a dar identidad, la suya propia”, expresó Jorge Hidalgo.

Dijo que esas declaraciones de Mauricio Montero a este medio hacen un llamado a la reflexión, en el sentido de que hay que tener cuidado en el fútbol cuando eso sucede.

“Hay exjugadores y uno aprende mucho de ellos. Te dicen que es que ahora es muy fácil, porque cualquier chiquillo llega y pisa la gramilla de cualquier estadio, como el Ricardo Saprissa, el Fello Meza, el Alejandro Morera, porque sí. Y no…”.

Dijo que para llegar a tener ahí los tacos puestos y jugar con el primer equipo tienen que habérselo ganado de verdad; igual que con los extranjeros, que deberían tener identidad profesional para involucrarse de una vez con el club y los colores.

“Si usted aparte de educarlos en Inglés, Matemáticas, en lo que usted quiera, de darles asistencia en alimentación, médica, nutricionista, gimnasio, etcétera, etcétera, hay que darles identidad y explicarles la historia de Alajuelense, como quién era el Indio Buroy, que le sirvió durante 40 años a la Liga, construyendo el estadio, construyendo ligas menores, de manera absolutamente voluntaria”, relató.

Dijo que esos jovencitos y cualquier integrante del club deberían saber quién fue Jorge Luis Solera, Juan José Gámez, el Zurdo Jiménez o Cuca Herrera, por citar algunos, la identidad no se crea.

“Ni tacos nuevos, ni sucancha, ni alimentación, ni vaina aquí, ni esto allá y juego porque lo que quiero es ser Cristiano Ronaldo y llenarme de plata. Esa identidad la da la cabeza de la institución, que es la Junta Directiva. Si la Junta Directiva no tiene identidad propia y como liguista no sufre los colores rojinegros, no va a trasladar eso, no lo va a hacer”, apuntó Jorge Hidalgo.

Geancarlo Castro, quien hizo toda su formación en Alajuelense y acaba de firmar su finiquito con la Liga concedió una entrevista a ‘La Nación’ y también se refirió al CAR.

A él se le formuló esta consulta: Cada vez que Alajuelense ha hecho un intento por obtener un campeonato nacional y falla es común escuchar el comentario de que el CAR no sirve para nada. ¿Sirve o no sirve? Usted que lo vivió desde adentro.

“Al final la afición y más la afición de la Liga que es tan exigente por el equipo que es, siempre va a querer un título. No siempre se puede, pero es parte de… Al final dicen que el CAR no da frutos y durante todos estos años, la mayoría de categorías de ligas menores han sido campeonas”, respondió Geancarlo Castro.

Indicó que la U-17 es tetracampeona, el alto rendimiento fue campeón en los años pasados, la U-15 también y los más pequeños lideran toda la liga menor.

“No es un proyecto que sea para ya, es para darle tiempo y más adelante se verán frutos. El CAR tiene cuatro o cinco años y hay que entender que también es un proceso. Obviamente como todos, queremos ganar, queremos ser campeones, pero hay que trabajar para eso. Se está haciendo un esfuerzo para eso”, aseguró el ahora exfutbolista de Alajuelense.

