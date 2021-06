Incendio de grandes dimensiones en una estación de tren de Londres

Un gran incendio se ha desatado esta tarde en la estación de tren Elephant and Castle de Londres, y al menos una persona ha resultado herida, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

15 camiones de bomberos y un centenar de efectivos trabajan en el lugar para sofocar las llamas.

Tres locales comerciales ubicados bajo las arcos que soportan las vías han resultado totalmente calcinados, además de seis coches y una cabina telefónica.

Los bomberos han pedido a la ciudadanía «evitar la zona y cerrar todas las puertas y ventanas».

De momento se desconoce el origen del incendio, aunque la Policía ha descartado ya que se trate de un atentado terrorista.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0

— London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021