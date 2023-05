Janeth García renunció a Multimedios: ‘Me voy con el corazón lleno de amor’

La presentadora Janeth García, una de las figuras más conocidas de Multimedios, renunció a canal 8. La comunicadora matutina informó su decisión por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hoy cierro un ciclo laboral en esta maravillosa familia de @multimedios.cr”, escribió García, de 34 años.

Janeth trabajó como periodista y presentadora en canal 8. En ocasiones fue parte del equipo de conductoras de la desaparecida revista de variedades Divas.

En noviembre del 2021, ella se incorporó como presentadora del espacio matutino La Revista y en enero de este año pasó a presentar, igualmente en las mañanas, Telediario al minuto.

“Bendito Dios por cada oportunidad laboral que me pone en el camino y por permitirme seguir creciendo como profesional. Continuó en la casa de @multimedios.cr solo que ahora los voy acompañar desde más temprano en el noticiero matutino Telediario al minuto así que espero madruguen conmigo jajaja nos vemos”, escribió en aquel momento al contar acerca de su nuevo reto profesional.

García se refirió el viernes 11 a su separación de Multimedios. “Tomé la decisión de presentar mi renuncia al canal pero me voy con el corazón lleno de amor e inmensamente agradecida y muy feliz por permitirme durante todos estos años crecer como profesional”.

Janeth García: la presentadora que sonríe igual en la televisión y en la verdulería

¿Qué viene?

García no detalló los motivos de su renuncia ni comentó si se unirá a otro medio de comunicación. Lo que sí dijo es que “vienen cosas muy lindas”

“A todos ustedes detrás de la pantalla gracias por siempre apoyarme en cada uno de mis proyectos, vienen cosas muy lindas, quiero desarrollar proyectos personales que tenía en pausa, vienen cosas muy lindas así que nos seguimos viendo. Que Dios me los bendiga y nuevamente muchísimas gracias. Los quiero”, escribió en su Instagram, cuenta en la que es seguida por casi 83.000 usuarios.

Además de su trabajo en televisión, Janeth es conocida por la creación de contenido en redes sociales y por su pasión deportiva.

La periodista siempre ha buscado compartir mensajes positivos.

“Siempre me gusta dar un buen mensaje. Las personas me piden consejo relacionados con deporte, de belleza y hasta de la ropa que utilizo. Trato de mostrar al ser humano que soy y que como los demás tengo todo tipo de días. Aprovecho esta exposición para apoyar a las personas, para decirles que somos iguales a ellos y que no somos inalcanzables por salir en televisión. Lo único que me diferencia a mí de una secretaria es que salgo en la pantalla, pero las dos realizamos un trabajo por el cual nos pagan”, dijo en una entrevista a este medio en el 2019.

Antes de ser presentadora de Multimedios, García trabajó como conductora del programa de farándula La Roncha (producción independiente que se pasó por el 8 en el 2019). Y previamente condujo, junto a Bismark Méndez, del espacio de Repretel Gladiadores Mundialistas.

Janeth inició haciendo entrevistas en Otro Prisma (en canal 2) y presentó en 4 Music (de Repretel); además, fue reportera del desaparecido Intrusos.

La productora audiovisual nunca estudió pensando en convertirse en una figura de la tele, pero el destino la llevó por ese camino. Eso sí, la TV siempre le ha apasionado.

“Salieron las oportunidades y me quedé en tele. Gracias a Dios nunca he tenido que enviar un currículum”, dijo en el 2019, cuando comentó que gracias a las ofertas televisivas dejó su trabajo en un centro médico.