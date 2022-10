Jeaustin Campos: ‘Alajuelense controló la pelota, nosotros el juego’

¿Cuál es su valoración del partido y si cree que lo planificado le termina saliendo?

Alajuelense hizo un buen partido sobre todo en el primer tiempo, estaban en su casa y obviamente tienen que proponer y eso lo respetamos. Cambiamos un poco la manera de jugar en el segundo tiempo, porque el primer tiempo fue un poco discreto para nosotros, pero tuvimos varias opciones para anotar. En el segundo tiempo el equipo logró neutralizar los movimientos del rival y empezamos a desesperarlos un poco con los movimientos de líneas que hicimos. Alajuelense controló la pelota, nosotros el juego, tuvimos en cantidad y calidad un poco más de situaciones de gol que el rival

¿Fue falta de definición o Leonel Moreira lo paraba todo?

Me parece que la figura del partido fue Moreira (Leonel), sin menospreciar a nuestro portero, quien tuvo un par de paradas. El partido fue muy bonito, rico en aspectos tácticos y emociones. Yo hubiera preferido anotar un gol, tuvimos unas siete claras, pero en unas nos faltó tiza y en otras Moreira hizo tapadas que eran goles.

¿Cuánto es el foco de atención en esa falta de definición?

Nosotros trabajamos todos los conceptos del fútbol, sobre todo aquellos de mejora y hemos mejorado. En situaciones de gol hemos mejorado mucho y el porcentaje de balones por dentro fue bastante bueno y Moreira fue la figura del partido. Respecto a Ryan Bolaños la confianza te la da el trabajo, podemos darle las mejores herramientas, pero si no hay una respuesta del jugador no pasa nada. Creo que igual Orlando Sinclair y Andy Reyes los minutos que tuvieron también les beneficiaron.

¿Le dio resultado dosificar figuras al cierre de la primera fase?

En el fútbol no hay verdades absolutas y lo comenté en la semana. Hoy es un equipo sólido con 12 partidos sin perder y eso habla de la constancia, pero también hablamos de Alajuelense que subió mucho el autoestima con el resultado internacional que tuvo. Mariano Torres y Luis Paradela sí tenían algunas situaciones, Paradela con algunos golpes y había que dosificar y con los que entraron también tuvimos algunas opciones de anotar.

¿Esa ausencia de gol lo ve positivo, porque si la Liga anota en el juego de vuelta, complica por el tema del gol de visita?

Insisto no tengo la bola de cristal para ver qué pasará. Me hubiera gustado conseguir un gol, tienen que ir allá, es un gran equipo y lo ha demostrado. No les ha tocado estar en el estadio y ahí tenemos la posibilidad de buscar el gol y queremos ganar, por supuesto que tendremos los cuidados defensivos porque es un rival que nos merece respeto.

¿Se va satisfecho con el resultado?

No siempre vamos a atacar y presionar arriba, algunas veces hay que hacer un bloque profundo. Cerramos los espacios y se agotaron las ideas del rival y en el segundo tiempo tuvimos opciones claras. No nos tiramos atrás, hicimos un bloque intermedio, cerramos espacios y provocamos la ansiedad de ellos, eso es válido al jugar de visita, incluso de local. No es que salgo super satisfecho, yo quiero ganar siempre, no me malinterpreten me resisto a perder, intento siempre pelear y buscar el campeonato. En las visitas que he tenido en Alajuela hemos tenido más ocasiones para anotar en este partido que en otros que hemos ganado.