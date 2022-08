Jeaustin Campos defiende al portero que no tiene al saprissismo a favor

La atención volverá a estar sobre él, Kevin Chamorro, guardameta de Saprissa; tendrá otra oportunidad de defender el arco morado y disipar cualquier duda que exista sobre su rendimiento.

Chamorro juega poco con los capitalinos, pero no le ha ido muy bien en algunas oportunidades. El domingo ante Puntarenas salió mal y los chuchequeros aprovecharon para conseguir el definitivo 1 por 1.

Ante la lesión de Aarón Cruz, el sábado será titular contra Cartaginés y le tocará demostrar que posee condiciones para estar en Saprissa o, de lo contrario, se hundirá en la desconfianza que le tiene la afición morada.

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, manifestó que confía en él, conversó con el arquero y le hizo ver que tiene todo su respaldo, además Campos resaltó que es un buen guardameta.

“El trabajo de Kevin Chamorro es convencer”, dijo Jeaustin cuando se le consultó que los seguidores de la “S” no confían en el segundo arquero.

“Los aficionados tienen todo el derecho de ser emocionales y pensar así; que bien, porque no me gustaría una afición pasiva tampoco. Nadie quería a Danny Carvajal y quedó campeón, nadie quería a Kevin Briceño y quedó campeón, nadie quería a Alejandro Alpízar y fue goleador, nadie quería a Armando Alonso, también; puedo contar cualquier cantidad de futbolista que de repente la afición no quería”, resaltó Jeaustin, quien agregó que ante la oportunidad de volver al arco, Kevin Chamorro debe convencer a los seguidores tibaseños.

“A Alpízar nadie lo quería y le tocó convencer, vencer y convencer. El jugador que está en Saprissa tiene que responder a la hora buena, con la tensión y presión, le guste o no le guste. También he visto futbolistas que vienen con toda la venia de la afición y lo que se llevan es una decepción. La afición cumple su papel perfectamente, espectacular, es crítica y perfecto, pero está en nosotros tomar las decisiones racionales y está en el jugador también en responder en la hora buena”.

Aarón Cruz estará de dos a tres semanas sin jugar

El timonel de los saprissistas destacó que él lo ve día a día en los entrenamientos y responde bien y si está en Saprissa debe usarlo.

“Ojo, yo no lo contraté, ya estaba aquí y si está aquí hay que usarlo; yo no le veo ningún problema. Está en él en demostrar, técnicamente y viéndolo en los entrenamientos, Chamorro es un buen portero. Está joven sí, pero los porteros maduran tarde; está en proyección, sí. La oportunidad está ahí y no se la voy a quitar, Kevin está con la capacidad futbolística de responder en la hora buena, porque es un gran portero, es una gran oportunidad para él y yo le di la confianza que todo entrenador le da a sus futbolistas”, afirmó Jeaustin Campos.

El estratega morado insistió en que confía en la capacidad de sus futbolistas y respalda que es el turno de Chamorro en el arco.

“Cuando me tocó poner a Briceño (Kevin) jugar una final, todo el mundo me cayó encima y quedó campeón en Cartago. Confío en la capacidad de los jugadores, para eso están aquí. Respeto en algún momento los órdenes jerárquicos: Aarón es el primero, se respeta, y el segundo que viene es Kevin”.

Es más, Campos consideró que Chamorro atajó bien el domingo ante Puntarenas.

“Siento que hizo un buen partido y a quienes achacan el gol a él, la responsabilidad que tuvo es menor, digo yo, o no sé mucho de fútbol, pero nosotros dejamos descubierto el centro en la última jugada. No respetamos la línea y se dejó la jugada y responsables somos todos. Creo que hubo mucha disputa en esa última acción, no salimos, hubo mucha pelea con el árbitro y creo que hubo un grado de desconcentración de todo el equipo que no nos permitió defender esa última acción”.

El sábado, la palabra la tendrá Kevin Chamorro y la ofensiva a enfrentar no es sencilla, sobre todo si se toma en cuenta que al frente estará Marcel Hernández, quien está acostumbrado a anotarle a Saprissa.