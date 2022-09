Jeaustin Campos explica por qué Javon East siempre sale de cambio

¿Qué le pasó al Saprissa en el segundo tiempo que decayó?

No creo que haya sido el segundo tiempo, creo que fueron 25 minutos, porque tuvimos una en el palo, dos o tres opciones, en algunas tomamos malas decisiones y no finalizamos mejor. La intensidad que se le imprime al partido es un poco complicada de mantener los 90 minutos, hemos tratado de trabajar algunas alternativas, pero cuando la comida está para comérsela pues uno se la come… Tuvimos para anotar dos o tres ocasiones.

¿Cómo manejará los seleccionados; serán titulares cuando regresen?

Los de la Selección esperamos que vengan. Vamos a esperar, quedan tres partidos y me voy a enfocar más en los que quedan que son los que tienen que llevar el peso de estos juegos.

¿Se equivocó en los cambios?

Alemán ha entrado siempre, Reyes entró en Alajuela e hizo buen trabajo. Sabemos que Zamora por intensidad que es el que más corre pues hay que cuidarlo, Mariano estaba complicado en el juego. Yo si de repente cuando hemos acertado no digo que acerté, sino que los futbolistas interpretaron bien.

Son cambios que obedecen a la intensidad del juego y por la expulsión. ¿Si me preguntan si debió entrar Angulo? Bueno teníamos uno menos, con Herediano en una situación anímica importante… Pero nosotros necesitábamos un buen bloque ante eso, a veces que nuestro rival nos lleva a una fase defensiva por la posesión del balón. Lo que pasa es que acá no tenemos la madurez para ver eso, cuando no tenemos la pelota hay que saber como manejarse, llevar el balón y saber compartir la posesión de la pelota.

¿Tiene un once muy bueno y le falta profundidad en el banco?

Es difícil cuanto consolidas una alineación se le resta minutos a los demás. Creo que hay una diferencia de ritmo de juego, muchas veces se entra en situaciones diferentes a las que se empieza. Pero ahora hay que dar paso por los seleccionados, veremos de qué están hechos. Se trabaja igual con los que juegan y no juegan, por falta de trabajo no ha sido, los muchachos han respondido bastante bien y la diferencia es el ritmo de competencia que no lo tienen. Ojalá la táctica supere muchas cosas como falta de ritmo.

¿Por qué Javon East no termina los partidos?

Necesitamos un poco más a la hora de no tener la pelota, tal vez eso no lo ven ustedes. Necesitamos eso: el sacrificio que hace Luis Paradela, Álvaro Zamora, Mariano Torres, pues Javon debe emparejarse en eso. Yo tengo que ser muy justo con los que están adentro. No creo que él no quiera, sino que no está diseñado para esos ejercicios, tal vez siento que no está acostumbrado, por lo que estamos trabajando fuerte con él; pero hay momentos en los que necesitamos que los dos de arriba tengan ese sacrificio para evitar que los tres volantes sufran.