Jeaustin Campos: ‘Me gustó el arbitraje, fue un partido muy bien llevado’

No a todos les pareció un desastre el arbitraje del mexicano Víctor Cáceres Hernández, en el duelo entre Alajuelense y Herediano, por las semifinales de la Copa Centroamericana. Para el técnico Jeaustin Campos, el central sacó un gran juego y le gustó.

Cáceres estuvo inmerso en múltiples polémicas: un aparente roce de Celso Borges a Fernán Faerron en el primer gol de la Liga, la mano inexistente de Johan Venegas o el penal a favor de los rojinegros en el cierre. No obstante, Campos ni se refirió a estos aspectos.

El estratega del Team estuvo más mesurado que nunca.

¿Qué valoración tiene de lo que sucedió al final y de las polémicas con el árbitro?

– Es muy doloroso. Independientemente de la superioridad numérica, en el primer tiempo dominamos el partido y lo logramos ante un gran rival, que tiene gente de mucho peso.

”Lo de nosotros tiene mucha valía. Por esto uno siente dolor, porque competimos a la altura en los dos partidos y merecíamos algo más. El esfuerzo de los muchachos debió de ser premiado. Queda un sinsabor del juego, independientemente de las circunstancias que se dieron.

”A como se desarrolló el juego, teníamos muchas posibilidades de ganar y al final tuvimos dos o tres para liquidar. Ya en los penales todos vieron lo que pasó”.

¿Cuál es la valoración que hace luego de jugar una carta arriesgada y poner a Fernán Faerron como titular?

– El que nada debe, nada teme. Le dije que lo iban a provocar, como pasó al final. Conozco sus agallas y es que hasta me parece injusta la expulsión en el partido anterior. Sé lo que tengo, confío en él y sacó un partido soberbio.

”En términos generales, me gustó el arbitraje, fue un partido muy bien llevado por el árbitro y fue importante para nosotros. Dije que los dos equipos teníamos ventaja con este árbitro, porque no conoce el trasfondo de lo que pasa en el medio local”.

¿Qué repercusiones tiene esta eliminación en lo deportivo?

– Lo veo como un todo, seríamos injustos centrarnos solo en esta serie. Terminamos la Copa invictos, fuimos locales en cuatro estadios diferentes y aún así llegamos hasta las semifinales.

”Es una realidad que no llegamos a la final, pero valoro el crear y construir. Este equipo tiene menos experiencia y conjunto que nuestros rivales y no se vio diferencia. Esto tiene mucha valía, pese a que muchos no lo ven.

”Aprendimos y ahora queda enfocarnos en el torneo nacional. Probablemente nos volvamos a ver con estos equipos contra los que jugamos estas finales”.

¿Su equipo está para competir en el torneo nacional contra Saprissa y Alajuelense?

– Creo que lo hicimos. Competimos ante Saprissa y Alajuelense, así que Herediano es uno de los favoritos para ganar.

”Muchas veces llevamos las riendas del juego, tomamos la iniciativa y mandamos, pero no es fácil hacerlo contra Saprissa y Alajuelense. Hay muchos detalles que analizar, pero salgo con la frente en alto, porque pese a que no ganamos, no hubo mucha diferencia, sino que fue parejo. Tuvimos menos fortuna”.

¿Qué se lleva de aprendizaje?

– Todos aprendemos y no solo en las derrotas, sino que también en las victorias. En este partido hicimos un movimiento muy bueno con Elías Aguilar, que nos dio frutos. Me gustó que el rival nunca se sintió cómodo y por eso digo que me duele, porque hicimos un plan de vuelo espectacular y los muchachos captaron perfectamente.