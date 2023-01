Jeaustin Campos: ‘Me preocupó las actitudes alcahuetas del árbitro’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, tuvo un mal sabor de boca en el Estadio Ebal Rodríguez, donde su equipo no pudo pasar del empate a cero.

Campos reconoció que pecaron en la ofensiva, no atinaron en las acciones que tuvieron para sacudir las redes, las desperdiciaron y además cuestionó el trabajo de Adrián Chinchilla, árbitro del encuentro, incluso dijo que por momentos le pidió a Benjamín Pineda, cuarto árbitro en el partido, que le ayudara a Chinchilla.

¿Qué valor le da a este empate?

Jugamos 4-4-2 que no hemos jugado mucho ese sistema y lo hicimos bien. Creo que el partido fue nuestro, tuvimos las llegadas muy claras para anotar y no pudimos ganar el partido y nos duele muchísimo. Les dije a los muchachos que si se da un partido así hay que ganar y no darle alas al rival.

¿Qué piensa del arbitraje?

Está bien, tuvo una mala noche, pero se pasó de la mala noche. Yo le decía a Pineda (Benjamín) ayúdele. Me preocupó las actitudes alcahuetas del árbitro, nos bajaban con faltas y hubo situaciones que se pudieron interpretar como mala intención. Mucha falta, de mostrar amarillas y no las sacó y tuvo actitud de cómplice al no sancionar. Iba a tragar veneno pero al menos ya saqué un poquito.

¿Cuál es la sensación que le queda del equipo que presentó con seis variantes en la formación?

Tengo un solo equipo, salvo situaciones normales, algunos estuvieron muy bien, otros no tan finos. Me parece que en 60 minutos el equipo tuvo la producción ofensiva y fuimos claros en la parte defensiva. Emmanuel Carvajal quizá le faltó un poco pero estuvo en un nivel aceptable, igual que Julen (Cordero) y Warren (Madrigal) en un momento extraordinario.

Todo ese rendimiento se tiene que traducir con gol, fuimos superiores al rival, con el respeto a Santos, pero el pecado es que no concretamos. No quiero que en la percepción popular se diga que no se jugó bien porque no hicimos cuatro goles. Hoy era un partido para ganar y ganar bien, tuvimos opciones y movimos de un lado a otro.

¿Cómo palpita el clásico?

Se juega diferente, es aparte. Alajuelense ha arrancado bastante bien y muy bien dirigido, mi mayor de los respetos para el profesor (Andrés Carevic) quien ha sabido retomar su idea y siento que las fuerzas están equilibradas y esperemos que el estadio esté a reventar para tener un buen partido.

¿Por qué costó tanto la definición?

Tuvimos una pequeña variación y lo hicimos bien y no tuvimos mucho apremio en defensa. El equipo se paró bien, pero en el último cuarto no estamos claros y eso hasta cierto punto da rabia o desazón, porque es para tener juegos más tranquilos. Tenemos que llevar la iniciativa y en el último cuarto ser eficientes y eficaces. Estamos llegando y debemos trabajar la técnica de definición.

¿Cómo está el tema de fichajes?

Esto lo vemos el lunes, tengo reunión con don Ángel (Catalina) el lunes, para ver esos movimientos que ustedes conocen.