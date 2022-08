John Legend y Kanye West rompieron amistad por Donald Trump

Los artistas Kanye West y John Legend ya son amigos cercanos y, aparentemente, su ruptura se debe a Donald Trump.

Legend, que obtuvo su gran ascenso en la música gracias a su afiliación con West, ha estado enfrentándose al rapero durante bastante tiempo por su afiliación con el expresidente de los Estados Unidos.

Todo comenzó en el 2016 cuando West se reunió con Donald Trump, cuando aún era presidente electo. Tras esa situación, Legend expresó su molestia por tal reunión y más recientemente manifestó abiertamente su desacuerdo en el nuevo episodio del podcast The Axe Files, publicado esta semana. En esta oportunidad, Legend hizo público que se comenzó a distanciar con quien consideraba “su hermano de la música”.

Kayne West declaró su “amor” por Donald Trump

“Kanye y yo no somos tan amigos como solíamos ser”, dijo John Legend al presentador David Axelrod. “Honestamente, se debe a que discrepamos públicamente sobre su candidatura para el cargo de Presidente de Estados Unidos y su apoyo a Trump, creo que fue demasiado para nosotros mantener nuestra amistad, honestamente”, agregó.

Aparentemente, el cantante de All of Me había tratado de enmendar la relación con West, sin éxito. De eso se supo en una serie de mensajes que fueron publicados por el rapero en redes sociales.

“No dejes que esto sea parte de tu legado”, escribió Legend en el chat. “Eres el mejor artista de nuestra generación”, le dijo, como tratando de animarlo.

Kanye respondió: “Te amo John y aprecio tus pensamientos. Mencionar a mis fanáticos o mi legado es una táctica basada en el miedo que se usa para manipular mi libre pensamiento”, respondió West.

En el 2018, la superestrella del rap Kanye West desató una gran polémica cuando reconoció que apoyaba al que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y, literalmente, tuiteó su “amor” por el exmandatario.