Johnson se enfrenta a una ola de dimisiones mientras los ‘tories’ solicitan una moción de censura

Cinco asesores del primer ministro británico, Boris Johnson, han dimitido en un lapso menor a 48 horas, lo que ha añadido más presión a Johnson, cuyo cargo está en entredicho por la polémica suscitada por las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Mientras, otro diputado conservador se ha sumado a las voces que piden una moción de censura en su contra.

La asesora Elena Narozanski ha sido la última en dimitir, después de que Munira Mirza, una de sus asesoras más antiguas, abriera la veda. Mirza ha dimitido por el uso que Johnson hizo de una difamación contra el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, en relación al caso de un pedófilo llamado Jimmy Saville.

A Mirza han seguido Dan Rosenfield, Martin Reynolds y Jack Doyle, todos ellos implicados en el escándalo de las fiestas.

La prensa británica ha informado de que Johnson ha pronunciado un pequeño mitin a sus empleados este viernes y les ha dicho que «el cambio es bueno», al tiempo que él y su equipo han reconocido que su cargo se enfrenta a una época «de retos».

Mientras, el número de diputados ‘tories’ que ya han solicitado una moción de censura en contra de Johnson sigue creciendo. Este viernes, el conservador Aaron Bell ha confirmado que ha pasado a engrosar esta lista. Bell, que ya había criticado a Johnson a cuenta de las fiestas la semana pasada, ha indicado a través de Twitter que la posición del primer ministro es «insostenible».

I have submitted a letter to Sir Graham Brady.

Please see the statement attached explaining my reasons.

I will not be commenting further at this time. pic.twitter.com/O9RUr3JSRE

— Aaron Bell MP (@AaronBell4NUL) February 4, 2022