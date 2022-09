Joselyn Chacón, ministra de Salud, en vivo: Diputado consulta por estrategia de vacunación

Sin criterio de CCSS en oficios para levantar emergencia

El también liberacionista Danny Vargas reclamó a Joselyn Chacón que en los documentos para fundamentar el levantamiento de la emergencia nacional por covid solo incluye criterios de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), pero no de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que es la entidad clave en la atención.

Chacón confesó desconocer por qué no estaban los criterios de la Caja y aseguró que Álvaro Ramos, presidente de esa entidad, estaba de acuerdo.

Vargas también le cuestionó a la ministra por qué directora médica del Hospital de Niños, Olga Arguedas, hace reiteradas solicitudes a mantener los protocolos e incentivar la vacunación, sin embargo, dijo, esos pedidos no los hace la ministra de Salud.

Chacón aseguró que el Ministerio de Salud lo hace.

Igualmente, Vargas cuestionó por qué el Ministerio no tiene en su paǵina web una estrategia para vacunar. La ministra aseguró que no han detenido la campaña. “No vamos a parar, nos ha afectado el hackeo a la Caja, nos ha costado mucho, pero no vamos a parar”, aseguró.

Congresista del PLN pide criterios técnicos

La diputada Andrea Álvarez reclamó a la ministra Joselyn Chacón la ambivalencia frente a la vacunación, pues aunque afirma que la vacuna salva vidas, tienen políticas contrarias. Exigió saber con quién se reunió, a qué expertos escuchó, cuáles fueron los criterios técnicos que motivaron el primer decreto el 8 de mayo, en el que eliminaron el uso de mascarillas y en el que instaba a no tomar acciones contra los funcionarios públicos que rechazaban la inoculación.

¿Qué criterio técnico, usted como doctora?, preguntó Álvarez.

“Si usted lee el decreto, le pedimos a la Comisión Nacional de Vacunación los criterios técnicos para mantener la obligatoriedad (…) En ningún momento le pasamos por encima a la Comisión”, respondió Chacón.

Chacón manifestó que le preocupaba que estaban despidiendo personas porque no estar vacunadas, aunque no precisó cifras ni fuente de la información. La legisladora le admitió su confusión de que a la jerarca de Salud le preocupara más el tema laboral que el de salud.

Comienza periodo de preguntas

Los 20 minutos concedidos a la ministra Joselyn Chacón para hacer su exposición fueron insuficientes por lo que no pudo concluir de presentar sus ideas. Omitió referirse a la obligatoriedad de la vacuna contra la covid—19

De inmediato el presidente legislativo le informó de que daría inicio el debate reglado. La diputada liberacionista Andrea Alvarez fue la primera en hacer cuestionamientos.

‘Siempre se colapsa’

“El Hospital de Niños siempre se colapsa”. Con esa frase, la jerarca de Salud, Joselyn Chacón, se defendió de afirmaciones que según ella la han señalado como responsable del pico de infecciones respiratorioas en ese centro médico, en las últimas semanas, aunque no señaló de quién vinieron tales afirmaciones.

Según dijo, cuando el Hospital ha estado más saturado fue en 2019, cuando ella no era ministra.

‘Es un orgullo’

Joselyn Chacón, ministra de Salud sostuvo frente al plenario legislativo que la institución lleva un registro de contagios y decesos diarios, pese a la ausencia de datos en varias semanas del presente año.

Aseguró que el país ha mejorado en la atención de la pandemia. ‘Para nosotros es un orgullo”, aseveró Chacón.

“Me preocupan los mensajes erróneos que se le envían a la población”, reclamó la ministra de Salud a los congresistas. Alega que algunos diputados han denunciado supuestas saturaciones en hospitales y al enviar personal del Ministerio de Salud a revisar no existe tal saturación.

Inicia la sesión

A las 2:59 p. m., Rodrigo Arias Sánchez, presidente legislativo inicia la sesión en la que comparecerá Joselyn Chacón, ministra de Salud, para rendir cuentas sobre el manejo de la pandemia. La jerarca ingresó al plenario a las 3:01 p. m. “Señora ministra de Salud usted ha sido convocada para ser interpelada”, dijo Arias Sánchez.

A dar cuentas

La jerarca de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, se presentó este martes a la sesión de plenario legislativo para explicar el manejo que ha dado la institución que dirige a la vacunación contra covid-19 para menores de edad, así como a la estrategia seguida contra la pandemia de esa enfermedad.

Su comparecencia se da luego de que 52 legisladores aprobaran el 22 de agosto una moción presentada por la bancada del Partido Liberación Nacional. La interpelación se realiza con fundamento en el inciso 24 del artículo 121 de la Constitución Política.

Chacón tendrá 20 minutos para exponer y 120 para responder las preguntas de los congresistas. Ese tiempo se distribuyó entre las fracciones: 40 minutos para Liberación Nacional; 22 para el oficialista Progreso Social Democrático; 19 de la Unidad Social Cristiana; 14 de Nueva República y 12,30 minutos para el Liberal Progresista y la misma cantidad de tiempo para Frente Amplio.

Según el contenido de la moción, a los diputados les interesa conocer sobre la compra de vacunas para niños y las campañas para la aplicación de las dosis.

“El Hospital Nacional de Niños reporta un crecimiento en casos de niños contagiados por covid-19, que tiene prácticamente saturado el servicio y sus salones de cuidados intensivos”, enfatizaron los congresistas en aquel momento.

Menores graves por infecciones respiratorias llegan desde Liberia, San Carlos y Cartago a Hospital de Niños

Esa situación se ha mantenido hasta la última semana, cuando el centro médico informó de que está en ocupación máxima de menores con virus respiratorios, entre ellos covid-19. La directora médica, Olga Arguedas, ha enfatizado en que los niños que presentan la enfermedad o no tienen el esquema completo o no han sido vacunados porque las dosis no han llegado al país.