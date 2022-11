Joseph Joseph asume presidencia de Alajuelense ante renuncia de Fernando Ocampo

El cargo que asume en un organismo internacional no le permitía completar su mandato. Fernando Ocampo presentó su renuncia a la Junta Directiva, misma que se hacía efectiva este 2 de noviembre.

Al darse eso, lo releva el vicepresidente del club, Joseph Joseph, a la espera de lo que ocurrirá, porque en la dirigencia actual aún no confirman si durante este mes habrá elección o no.

Ocampo estaba dolido por el desenlace de la Liga Concacaf, porque el título quedó en manos del Olimpia.

“Me toca despedirme, como les había comentado. Me había comprometido con mis compañeros de junta a que llegaba hasta este día. Hemos hecho una transición ordenada. En los últimos días hemos trabajado y agradecerle a esta afición el apoyo que siempre le ha dado a este equipo”, mencionó Fernando Ocampo.

Él promete que será un expresidente que desde la grada estará apoyando a la Liga y la Junta Directiva, “que sin duda tiene mucho trabajo que hacer”.

Indicó que hay que hacer ajustes y que se viene un proceso de renovación y fortalecimiento de la plantilla en lo que se está trabajando.

”Y prepararse de la mejor manera para el torneo que viene, que será muy duro. Queríamos darle una alegría a esta afición por el apoyo que nos ha dado siempre. Siempre me llevaré los últimos cinco minutos de los partidos, cosas a las que uno les busca explicación, pero agradecerles a todos y desearle muchos éxitos a la Junta”.

La Liga ahora queda en manos de Joseph Joseph y según Ocampo, “es alguien de lujo que va a asumir en la presidencia y estoy seguro de que vendrán cosas muy buenas para el club”.

La Nación le consultó al ahora expresidente de la Liga si este mes de efectuará la elección, en la Asamblea.

“Ya no me toca a mí esa parte, yo soy muy respetuoso de los órganos de la institución y lamentablemente por temas laborales me ha costado estar presente en las últimas semanas, tengo muchas responsabilidades y también es bueno abrir un espacio para hacer la planificación de lo que viene”, destacó.