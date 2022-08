Jossimar Pemberton se dejó la bola y un gesto cómplice de Wálter Centeno

Gane o pierda, Wálter Centeno no suele ser muy expresivo al final de los partidos. Es más, tampoco es de mostrar una reacción efusiva con alguno de sus jugadores en particular, pero luego del triplete de Jossimar Pemberton le fue inevitable dibujar en su rostro una pequeña sonrisa de complicidad con su atacante; de seguro por dentro festejó a más no poder los tres tantos que valieron para la victoria 3 a 0 ante Santos.

Pemberton logró algo inédito en su carrera y es que por más que lo había buscado una y otra vez, no fue hasta el duelo ante los santistas en el que pudo convertir tres veces. Al final, se llevó el balón y su técnico le dio una pequeña muestra de aprobación por su labor.

Era inevitable que Centeno retribuyera de alguna manera lo de Jossimar, quien no solo fue la figura, sino que sus tres tantos fueron verdaderos golazos. El tercero, por mucho el mejor de todos, con un disparo bien colocado y con potencia desde el vértice izquierdo del área que se coló en el ángulo (minuto 82′).

De igual manera, el primero del actual goleador del Torneo de Apertura 2022 (siete dianas) fue también con un disparo preciso de larga distancia (39′) y el segundo en su cuenta llegó luego de una buena acción colectiva que juntó a Diego Estrada, Keyshwen Arboine y cerró la pinza el delantero guadalupano. El ariete no esconde su felicidad y hasta sueña con Selección.

“Es mi primer triplete, lo he deseado y he trabajado por esto, pero todo pasa a segundo plano, porque lo importante es que pude colaborar para sacar el triunfo. Por dicha pudimos sacar un resultado que necesitábamos, luego de empates y derrotas. He venido trabajando bien desde hace varios torneos, soy un jugador regular y lo que hay que resaltar es que Guadalupe ganó y las cosas individuales llegarán solas. No estoy pidiendo que me llamen a la Selección, pero todos los que jugamos en Primera queremos que nos convoquen y defender esa camiseta”, comentó Pemberton.

El gane mete en la pelea a Guadalupe en el Grupo A, en donde es cuarto con 10 puntos, pero a tres puntos del sublíder Alajuelense (un partido menos). En lo que respecta a los guapileños, no la pasan nada bien y son penúltimos de su sector con solo seis unidades en ocho presentaciones.

El principal problema de los santistas son las lesiones prolongadas de figuras de peso, como Osvaldo Rodríguez y Jossimar Méndez. Por si no fuera suficiente, Luis José Hernández salió expulsado en el Colleya Fonseca (59′) y justo a partir de ese momento se derrumbaron.

“Es difícil para nosotros salir con un marcador así, pero el juego se presentó así. La expulsión nos afectó bastante, nos costó reponernos y ahora solo queda prepararnos para el siguiente partido, porque todo va muy rápido. En este campeonato nos ha tocado remar con lesiones, expulsiones y hasta salida de jugadores, pero los que estamos debemos responder. Lo que en realidad nos pesa son las desconcentraciones”, destacó Michael Barquero.

Ficha del juego:

– Guadalupe: 3

Titulares: Johnny Álvarez, Andrey Mora, Dario Delgado, Júnior Delgado, Darryl Araya, René Miranda, Fabrizio Ramírez, Aarón Murillo, Andrés Gómez, Jossimar Pemberton y Julen Cordero. DT. Wálter Centeno.

– Santos: 0

Titulares: Alexandre Lezcano, Mauricio Salas, Alvin Bennett, Luis José Hernández, Jhamir Ordain, Denilson Mason, Armando Ruiz, Frank Zamora, Morrison Palma y Bryan Lozano. DT. Luis Fallas.

Goles: 1-0 (39′): Pemberton (Cordero). 2-0 (76′): Pemberton (Keyshwen Arboine). 3-0 (82′): Pemberton (Araya). Roja: Luis José Hernández (59′). Árbitros: Rigo Prendas con Danny Sojo, Ricardo Martínez y Juan Gabriel Calderón. Estadio: Colleya Fonseca, 7:30 p. m.