Joven murió en delegación policial de Orotina: Protestas dejaron 13 detenidos

Al menos 13 personas fueron detenidas el pasado lunes por disturbios y protestas en Orotina y en la delegación policial del lugar, luego de que se manifestaran por la muerte de Jurgen Pérez Chacón, el 7 de octubre anterior en la oficina policial.

“Varias personas estaban consumiendo alcohol y llegaron a protestar frente a la delegación de la Policía, en el sitio se tornaron violentos e intentaron tomar a la fuerza el lugar, arrancaron un portón, tiraron piedras y golpearon a tres oficiales”, explicó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

En videos que circulan en redes sociales se observa como algunas personas golpean los portones, tiran objetos y luego salen corriendo por el uso de gases lacrimógenos que utilizan los policías para dispersar a los manifestantes.

Jurgen Pérez Chacón, de 28 años, murió la madrugada del 7 de octubre cuando fue llevado a la delegación de la Fuerza Pública de Orotina luego de que aparentemente estuviera en una propiedad privada. Según los oficiales, el muchacho no ingresó a celdas, fue en el parqueo que dijo sentirse mal y tiempo después se desvaneció en el piso.

“Él habría sido retenido por los oficiales de la Policía para investigación el 6 de octubre a las 11 p. m., estaba en el área de parqueo cuando en determinado momento se acostó en el piso y al ver los oficiales que no tenía movilidad llamaron a la Cruz Roja y lo declararon fallecido en el lugar”, dijo la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial.

Fuerza Pública detuvo a 13 personas por alterar el orden público y vandalizar instalaciones de la delegación. Manifestantes exigen justicia por la muerte

“En el levantamiento del cuerpo no se le observó ninguna lesión física a nivel visible que haga presumir una muerte violenta; sin embargo, el cuerpo fue remitido a la morgue judicial y el caso está en investigación”, agregó el OIJ.

Daniel Calderón Rodríguez, viceministro de Seguridad Pública, agregó que el cuerpo de Pérez ya fue entregado a la familia y que junto a las autoridades judiciales descartaron la relación en la muerte del joven con un exceso de fuerza o abuso de autoridad por parte de la Policía.

Sobre la detención, asegura que a Pérez se le detuvo por una llamada de un supuesto ingreso a una propiedad privada; no obstante, quien alerta a los agentes no quiso formular ningún cargo contra el fallecido porque no ocasionó ningún daño al lugar ni tampoco se confirmó un robo.

A su criterio, el actuar de la comunidad fue ‘irresponsable y peligroso’ por las agresiones de las últimas horas y los llamados en redes sociales a tomar acciones más violentas contra los agentes que atendieron el procedimiento.

Edward Monestel, subdirector de la Fuerza Pública de Alajuela, dijo a Telenoticias que Pérez ya era conocido por los oficiales y que había sido pasado en al menos siete ocasiones anteriores por portación de arma y asuntos relacionados con drogas.

Esta mañana, los familiares y amigos de Jurgen Pérez realizaron las honras fúnebres del joven. Trascendió, que el día de la aprehensión el muchacho estaba celebrando su cumpleaños y que habría sido detenido por no portar cédula; no obstante, esto lo desmintieron las autoridades.

Se intentó contactar a los parientes del fallecido para conocer su versión de los hechos y aunque aseguraron que querían referirse al tema y explicar la situación, pidieron comprensión pues no estaban en condiciones de hablar en este momento.