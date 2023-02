Keylor Navas al llegar al Nottingham Forest: ‘Me siento muy emocionado por comenzar’

Keylor Navas ya fue oficializado como jugador del Nottingham Forest de Inglaterra. El arquero costarricense fue anunciado por el conjunto inglés con un video en el que dio unas breves palabras, además de que lució los colores del club.

El nacional explicó que desde muy pequeño soñó con ser futbolista profesional, por lo que ahora disfruta de la realidad.

“Cuando fui joven soñaba con ser futbolista, ahora es una realidad. Es un gran equipo que respeto mucho, la Liga Premier siempre fue un sueño para mí, un nuevo reto y siento que es una gran oportunidad para mi carrera, para mi familia, para mi vida. Estoy muy emocionado por comenzar”, dijo.

Además de Keylor, el cuadro del Forest anunció este 2 de febrero al delantero ganhés Andrew Ayew, deportista que se encontraba como agente libre y firmó hasta final de temporada con los Reds.

Luego de ser anunciado por el club, Navas también colocó un mensaje en sus redes sociales.

Gracias a Dios podemos comenzar esta nueva aventura… Feliz y con muchas ganas de empezar. Nos vemos pronto, reds!!!

Thanks God we can start this new adventure… I’m very happy and really want to start. See you soon, reds!!! pic.twitter.com/HLAPvyIaGI

— Keylor Navas (@NavasKeylor) February 2, 2023