La CE adquiere 300 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer-BioNTech

La Comisión Europa (CE) ha anunciado este viernes que ha alcanzado un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con lo que dobla el número de dosis ya firmadas para vacunar a los ciudadanos de la Unión Europea.

«Como saben, tenemos acceso a 300 millones de dosis de la vacuna de BioNTech-PFizer. La buena noticia es que hemos acordado extender este contrato para adquirir 300 millones de dosis más. Es decir, doblaremos el número de dosis disponibles (600 millones). Y he de añadir que 75 millones de esas dosis estarán disponibles en el segundo trimestre del año«, ha anunciado la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen en una comparecencia de prensa. Von der Leyen ha concretado que el resto llegarán en el tercer y cuarto trimestre de 2021.

«La ventaja de esta noticia es que ya tenemos un contrato cerrado, no necesitamos largas negociaciones, la vacuna ya está aprobada, el proceso de autorización por lo tanto está hecho, y los estados miembros la conocen y saben como gestionarla», ha asegurado.

Para Von der Leyen, esta noticia «da seguridad a los planes de vacunación» y «crea un nuevo impulso para la campaña de vacunación en Europa y los países vecinos».

160 millones de dosis de la vacuna de Moderna

La presidenta de la CE ha recordado, además, la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la vacuna de Moderna, de la cual la CE adquirirá 160 millones de dosis.

Ambos contratos permitirán vacunar a 380 millones de personas en la Unión Europea, lo que representa el 80 % de la ciudadanía europea, según la mandataria.

Actualmente, la CE tiene firmadas unas 2300 millones de dosis con seis desarrolladores estadounidenses y europeos (Pfizer-BioNTech, Moderna, CureVac, AstraZeneca-Oxford, Sanofi-GS y Johnson & Johnson), que servirían para vacunar a más del doble de la población de la UE y se cuenta con donar el excedente a países vecinos.

