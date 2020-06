La muerte de Floyd obliga a cambiar el modelo policial en EE. UU.

Parece que la muerte de George Floyd a manos de la policía y sus posteriores protestas, que han trascendido los EE. UU. y han llegado a todo el mundo, no quedarán en saco roto. Pese al discurso del presidente Donald Trump, apoyando a las fuerzas de seguridad y defendiendo «la ley y el orden», se abre la posibilidad de que al fin el modelo policial estadounidense sufra algún cambio a favor de los derechos de los sectores más desprotegidos, como los negros y los más necesitados.

La oposición demócrata en EE.UU. presentó este lunes una ambiciosa ley para reformar las tácticas de la Policía.

La legislación, impulsada por los congresistas afroamericanos del Caucus Negro del Congreso, pretende responder a la abrumadora indignación popular, junto a otros ejemplos recientes de racismo y violencia policial.

Titulada «Ley de justicia en las tácticas policiales», la propuesta vetaría que los agentes agarren del cuello para dificultar la respiración a las personas que detengan, una maniobra que acabó con la vida de Floyd y que muchos departamentos policiales de EE.UU. ya han vetado (recientemente lo ha hecho Los Ángeles) pero aún sigue sin regular en parte del país.

El proyecto de ley también facilitaría las demandas contra los agentes que hieran o maten injustamente a ciudadanos, al establecer que pueden ser procesados aquellos casos en los que los policías actuaran con «negligencia», en lugar de con «intencionalidad», como indica ahora el estatuto criminal federal.

Asimismo, crearía una base de datos nacional para evitar que los policías expulsados por conducta negligente puedan incorporarse sin problemas a los departamentos de seguridad de otras localidades, y limitaría la transferencia de equipos de categoría militar a las fuerzas de seguridad estatales y locales.

LAW & ORDER, NOT DEFUND AND ABOLISH THE POLICE. The Radical Left Democrats have gone Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2020