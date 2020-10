La portavoz de Trump se suma a la lista de contagiados por COVID-19 en la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha informado este lunes de que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus e iniciará una cuarentena, por lo que se suma a la larga lista de personas del entorno del presidente, Donald Trump, que se han contagiado en estos últimos días.

McEnany ha explicado en un comunicado que en los últimos días había dado negativo, algo que finalmente ha cambiado este lunes. La portavoz, que ha prometido seguir trabajando, no presenta ningún síntoma de la COVID-19 y ha indicado que no hay ningún periodista en la lista de contactos estrechos.

Asimismo, ha aclarado que el jueves, cuando dio su última rueda de prensa, todavía no tenía constancia del positivo de la asesora Hope Hicks, que precedió al contagio del presidente Trump y de otras personas que se movieron en el entorno de la Casa Blanca.

Trump fue ingresado el viernes en el hospital militar Walter Reed de Washington, del que salió brevemente el domingo, a bordo de un vehículo para saludar a los seguidores reunidos en las inmediaciones. Las versiones oficiales contradictorias han avivado todo tipo de especulaciones en estos últimos días acerca de la gravedad de su estado.

El mandatario se ha esforzado por dar una imagen de normalidad, con varios vídeos en Internet y una cascada de mensajes en Twitter este lunes por la mañana, horas antes de que los médicos estudien si le dan el alta y le permiten seguir lo que resta de cuarentena en la Casa Blanca.

La primera dama, Melania, Trump, también contagiada, ha agradecido en Twitter el apoyo recibido en estos últimos días y ha dicho sentirse «bien».

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020