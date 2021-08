La UE anuncia que dialogará con los talibanes, «porque han ganado la guerra»

17/08/2021 20:24 Internacional Afganistán AGENCIAS | EITB MEDIA Las y los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea han mantenido este martes una reunión telemática para analizar la situación en Afganistán, tras la vuelta al poder de los talibanes.

El Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, ha defendido la necesidad de que el bloque entable un «diálogo» con los talibanes con el objetivo de evitar que su llegada al poder en Afganistán derive en una crisis humanitaria y en un potencial «desastre» migratorio, dado que, ha dicho, «han ganado la guerra».

«Tendremos que estar en contacto con las autoridades en Kabul. Los talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos para iniciar un diálogo cuanto antes, para evitar un potencial desastre migratorio, pero también una crisis humanitaria», ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión telemática de ministros de Exteriores de la UE.

Así, con el objetivo de conseguir que la «nueva situación política» del país no desemboque en un «movimiento migratorio de gran escala hacia Europa», los Veintisiete deben coordinarse, y «apoyar» a los vecinos de Afganistán y los países «de tránsito». Este diálogo con los insurgentes debe estar también centrado, según Borrell, en impedir «la vuelta de terroristas extranjeros a Afganistán».

Ya en el turno de preguntas, Borrell ha dejado claro que «tratar con ellos» no supone un «reconocimiento oficial», si bien ha incidido en que si la UE quiere evacuar a su personal, y también a los alrededor de 400 afganos que trabajaron para el bloque y sus familias, necesita hablar con los talibanes por motivos logísticos.

«Hay que tratar con ellos, pero, al mismo tiempo, mantenerse vigilantes» de que cumplen con las obligaciones internacionales asumidas por los anteriores gobiernos, y, en particular, que respetan los Derechos Humanos y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En todo caso, ha aclarado que «no ha tenido tiempo» personalmente de contactar con ellos, y que prevé enviar refuerzos a la Delegación de la UE en Kabul, para poder gestionar la repatriación de personal y afganos.

Ante la petición expresa de una periodista afgana, que le ha rogado que no reconozca un nuevo régimen talibán porque los afganos no quieren «volver atrás», Borrell ha dicho comprender «sus sentimientos y preocupación», y ha insistido en que no ha dicho que la UE vaya a reconocer a los talibán: «Tenemos que hablar con ellos para todo, incluso para intentar proteger los derechos de las mujeres y las niñas», ha reiterado.

«No ha sido una decisión de la UE»

Por otra parte, ha hecho hincapié en que no ha sido la UE la que ha decidido sacar sus tropas de Afganistán, desencadenando la situación actual: «Fue una decisión del presidente Trump», que llegó a un acuerdo con los talibanes que ha cumplido, posteriormente, el siguiente Gobierno de Joe Biden, ha destacado.

Pero si Estados Unidos se marcha, ha subrayado, la UE no puede quedarse, dada su «capacidad militar limitada». No obstante, el jefe de la diplomacia europea ha reconocido que «se podría haber gestionado de forma mejor».

Preguntado sobre si cree que los talibanes actuales son diferentes a los que gobernaban en 2001 en Afganistán, tras los mensajes lanzados por sus líderes, Borrell ha ironizado: «Aparentemente, parecen lo mismo; pero hablan mejor inglés».

También ha aclarado que, por ahora, no están previstos nuevos desembolsos de ayuda al desarrollo para Afganistán, que la UE condiciona al respeto de la democracia y los Derechos Humanos: «Primero, tenemos que ver qué tipo de gobierno se organiza», ha dicho. No obstante, ha recordado que los estados miembro pueden optar por mantener su ayuda oficial al desarrollo, algo que ya han hecho algunos en el caso de Etiopía, después de que la UE la suspendiera por el conflicto en Tigray.

Borrell ha incidido, en este punto, en que la ayuda humanitaria que ofrece la UE a Afganistán no solo no se interrumpirá, sino que podría verse incrementada si las circunstancias en el país lo requieren, asegurando que los Veintisiete seguirán ayudando a los afganos y ejercerán toda su influencia para «defender a la población afgana».